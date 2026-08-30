Rescatada una familia con dos niños tras un incendio en una vivienda de Navalcarnero

Incendio en Navalcarnero - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro miembros de una misma familia, dos adultos y dos niños, han sido rescatados tras un incendio declarado anoche en una vivienda de la avenida de la Guardia Civil, número 4, en Navalcarnero, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

Siete dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado hasta el inmueble, donde han encontrado un incendio muy desarrollado. Los efectivos han tenido que rescatar a los cuatro vecinos mediante una escala.

Posteriormente, los afectados han sido atendidos por sanitarios del SUMMA 112 y han recibido el alta en el mismo lugar, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En la vivienda incendiada únicamente se encontraba un perro, que finalmente ha fallecido por inhalación de humo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio. En el dispositivo también han colaborado agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de Navalcarnero.