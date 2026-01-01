Rescatada una mujer en el Puerto de Navacerrada tras sufrir fractura de tibia y peroné

Rescate de una mujer en Navacerrada - 112

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado del primer rescate en montaña del año 2026 tras producirse un accidente en el camino que une el Puerto de Navacerrada con la cuerda de las Cabrillas, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

Se trata del rescate de una mujer de 29 años tras sufrir una caída que le provocó fractura de tibia y peroné. Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Rescate en Altura (GERA), que junto con un enfermero del SUMMA 112 realizó la atención inicial y su evacuación en helicóptero.

Posteriormente, la afectada fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Collado Villalba para recibir asistencia médica especializada.

El 112 recuerda la importancia de extremar precauciones en las rutas de montaña, especialmente en invierno, y recomienda seguir siempre las indicaciones de seguridad y contar con el equipamiento adecuado.