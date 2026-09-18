Rescatados 48 perros chihuahua y ocho gatos de un domicilio en condiciones insalubres en Moratalaz

Intervención policial en Moratalaz - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha rescatado a 48 perros de raza chihuahua y ocho gatos mestizos que se encontraban en un domicilio del distrito de Moratalaz en condiciones insalubres, sin apenas alimentación ni limpieza, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La intervención tuvo lugar en la noche del pasado 11 de septiembre, sobre las 22.30 horas, después de que los agentes recibieran una llamada alertando de ruidos molestos procedentes de una vivienda situada en la calle Arroyo Vellinoso, en Moratalaz.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Municipal que, tras acceder al interior del domicilio, encontró una gran cantidad de suciedad y a numerosos animales en condiciones de descuido y falta de higiene.

En concreto, los agentes contabilizaron un total de 56 animales: 48 perros de raza chihuahua y ocho gatos mestizos, que se encontraban en unas condiciones que comprometían su bienestar, con una limpieza y alimentación deficientes.

La intervención se enmarcó también en una situación de acumulación y abandono de las condiciones higiénicas del domicilio. La persona, con síndrome de Diógenes, que residía en la vivienda fue trasladada posteriormente a un centro hospitalario para recibir atención. Los animales fueron rescatados y se activaron los recursos correspondientes para garantizar su atención y bienestar.