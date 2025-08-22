Rescatados cuatro guacamayos con grave falta de cuidados en un local de alquiler turístico de Centro - POLICÍA MUNICPAL DE MADRID

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han rescatado a cuatro guacamayos que presentaban una grave falta de cuidados en un local de alquiler turístico del distrito Centro, cuyo propietario además carecía de la documentación pertinente para este tipo de especies exóticas.

Efectivos de la Comisaría de Medioambiente de la Policía Judicial iniciaron una investigación el pasado 25 de julio que culminó a mediados de agosto con el rescate de estos animales, dos ejemplares de guacamayo rojo o guacamayo aliverde (Ara chloropterus) y otros dos de guacamayo escarlata (Ara macao).

Estas aves se encuentran protegidas en el Convenio Internacional CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), que tiene por objetivo preservar la conservación de las especies en peligro de extinción de fauna y flora salvajes, mediante el control de su comercio.

Cuando acudieron al local, los efectivos comprobaron que los animales presentaban signos de una grave falta de cuidados que podría afectar a su bienestar. Además, el dueño de los guacamayos carecía de la documentación reglamentaria para su tenencia.

Los ejemplares, que fueron examinados por veterinarios de la Junta de Distrito de Centro, fueron recuperados y trasladados a un centro de recuperación de aves exóticas. El propietarios de los animales está investigado por maltrato animal y vulneración del CITES, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal de Madrid.