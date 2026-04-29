Las reservas en restaurantes en Madrid crecen un 20% en el puente de mayo y concentran el 39% del total nacional

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las reservas en restaurantes en Madrid por el puente de mayo han aumentado un 20% respecto al año anterior, a la cabeza del ranking de provincias, y representan el 39% del total nacional, según datos de la plataforma de reservas online TheFork.

Esta tendencia va en la línea de los datos en el conjunto de España, donde las reservas crecerán un 4% durante los días 1, 2 y 3 de mayo respecto al mismo periodo del año anterior, informa la plataforma en un comunicado.

Tras Madrid, los mayores incrementos se registran en las provincias de Alicante (+19%), Tenerife (+16%), Granada (+13%) y Valencia (+11%). Por volumen de reservas, Barcelona ocupa la segunda posición con un 17%, mientras que Valencia, Málaga y Alicante alcanzan el 5% cada una.

En paralelo, el gasto medio por comensal durante el puente se situará en 32,50 euros en los restaurantes españoles, un 3% más frente al 2025.

Por días, el domingo 3 de mayo concentrará el mayor número de reservas, con un 35% del total, seguido del viernes 1, con un 33%. Además, un 20% de las reservas del domingo serán para grupos de seis o más personas, lo que refleja la tendencia a celebrar durante estas fechas, especialmente con motivo del Día de la Madre.

En cuanto a las preferencias gastronómicas, la cocina mediterránea lidera con un 30% de las reservas, seguida de la española (14%) y la italiana (8%).

"El primer gran puente de mayo se ha consolidado como un periodo importante para el sector. Contar con tres días libres se ha convertido en el escenario perfecto para que los comensales opten por disfrutar de su tiempo de ocio y de la gastronomía, en compañía de su familia, pareja o amigos", afirma Jay Kim, Country Manager de TheFork en Iberia.