Los residentes en Azcoitia (Carabanchel) vuelven a sus casas tras explosión en enero que acabó con la vida de una mujer

Archivo - Explosión de gas registrada en un edificio en obras situado en el número 26 de la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) - La vecindad de los números 36 y 38 de la calle Azcoitia, en el distrito de Carabanchel, ha vuelto a sus viviendas tras ser reconstruidas siete meses después de la explosión que causó la muerte de una mujer de 80 años.

Lo ha confirmado el concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, a través de sus redes sociales, donde ha informado de que los vecinos de Azcoitia 36 y 38 han vuelto a sus casas tras su reconstrucción, para agradecer el trabajo de los servicios municipales, "que se han volcado en la atender a los afectados".

La vecina de 80 años fallecía el pasado 9 de enero mientras que otras nueve personas resultaron heridas en una explosión de gas registrada en un edificio en obras de la calle Azcoitia. Se trata de un edificio de cuatro plantas, construido en 1962, y la explosión provocó el colapso del forjado de la cubierta de la última.

Desde el primer momento Samur Social ofreció alojamiento a cerca de 50 vecinos desalojados, residentes en catorce viviendas de los números 36 y 38 de la calle Azcoitia.