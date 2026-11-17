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MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre Madrid y Ávila ha quedado restablecida por completo este martes tras el descarrilamiento este domingo de un tren de mercancías a la altura de Zarzalejo.

En concreto, un tren de la compañía Captrain descarriló sobre las 3.39 horas a la altura del citado municipio madrileño, en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Ávila por un desprendimiento de tierra como consecuencia de las lluvias. El maquinista del tren tuvo que ser trasladado por un equipo de Summa 112 al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por dolores de espalda.

La locomotora fue encarrilada a las 15 horas de este domingo y retirada totalmente de la vía a las 21.20 horas. Desde entonces, personal de Adif ha trabajado para arreglar los desperfectos en la infraestructura y restablecer la circulación entre Robledo de Chavela y Zarzalejo.

Sobre las 19 horas de este lunes quedó restablecida la circulación por una de las vías y pasada la medianoche se habilitó el paso de trenes por la otra, según ha informado Adif en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Durante el tiempo que ha durado el corte, Renfe había habilitado un servicio alternativo de autobús entre El Escorial y Robledo de Chavela para paliar la incidencia de movilidad.