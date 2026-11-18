Archivo - Cartel de protocolo de alertas metereológicas, a 17 de octubre de 2023, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por fuertes rachas de viento, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a bal - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros cinco parques históricos cierran a partir de las 21 horas por fuertes rachas de viento atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del Parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias.

Según el último boletín de la Aemet para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de hasta 66 km/h a partir de las 21 horas. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.

El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.