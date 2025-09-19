El Retiro y otros ocho parques históricos cerrarán desde las 18 horas por fuertes rachas de viento y altas temperaturas

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares cerrarán desde las 18 horas de este viernes por condiciones meteorológicas adversas, de acuerdo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Según el último boletín que ha realizado la Aemet, se esperan rachas de viento de 64 km/h y temperaturas de hasta 35º a partir de las 18 horas. El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que los técnicos del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. Previsiblemente la reapertura se realizará mañana sábado. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro, sobre la reapertura de los parques.