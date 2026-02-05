Archivo - Una pantalla informativa anuncia que el parque de El Retiro - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros ocho parques singulares de Madrid cerrarán todo este jueves por condiciones meteorológicas adversas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha informado el Ayuntamiento.

Según el último boletín de la Aemet para la ciudad de Madrid, se esperan fuertes rachas de viento, que alcanzarán máximas de hasta 74 km/h en la franja de a 15 horas.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.