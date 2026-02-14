El Retiro y otros 8 parques singulares de Madrid permanecerán cerrados este sábado por fuertes vientos

Archivo - Cartel de aviso colgado en una de las puertas de El Retiro tras la recomendación realizada por el Ayuntamiento de Madrid este jueves sobre el desalojo de dicho parque y otros ocho ubicados en la capital a partir de las 15 horas y hasta las 21 ho - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros ocho parques singulares de Madrid permanecerán cerrados este sábado ante el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante fuertes vientos en el área en el área metropolitana.

Las fuertes rachas de viento pueden alcanzar hasta los 70km/h hasta las 12 horas. El Ayuntamiento de Madrid pide precaución a la ciudadanía.

Los grandes parques permanecerán cerrados aplicando las medidas recogidas en el protocolo por riesgo alto de afección al arbolado. El cierre afecta al Retiro, al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.