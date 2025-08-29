Retrasos en las líneas C-2 y C-8 de Cercanías por una incidencia en la catenaria entre Azuqueca y Alcalá de Henares

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C-2 y C-8 de la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid registran retrasos en sus frecuencias de paso habituales a primera hora de la mañana de este viernes por una incidencia en la catenaria entre Azuqueca y Alcalá de Henares.

La incidencia que afecta a la tensión eléctrica en ese tramo se ha iniciado sobre las 09.29 horas y ha obligado a circular por una sola vía, según han informado a Europa Press fuentes de Adif.

Por ello, desde ese momento se han registrado retrasos medios de unos 15 minutos en los trenes de las líneas C-2 y C-8. Personal de Adif trabaja para solucionar lo antes posible la incidencia.