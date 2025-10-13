Retrasos el servicio en C-3 y C-4 por atención sanitaria de una persona en la vía en Villaverde Bajo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio en líneas C-3 y C-4 de la red de Cercanías de Madrid ha sufrido retrasos en la frecuencia habitual de paso de los trenes durante más de una hora y media en la mañana de este lunes debido a la asistencia sanitaria de una persona en la vía en la estación de Villaverde Bajo.

El maquinista de un tren ha comunicado a los servicios de emergencia un incidente en esta estación sobre las 11.39 horas, ha informado a Europa Press un portavoz de Adif. Agentes de la Policía Nacional personados en el lugar investigan si se trata de una caída accidental.

Como consecuencia de ello, desde las 12.10 horas está suspendida la circulación en vía 2 en la citada estación a petición de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, han indicado desde Cercanías Madrid a Europa Press.

Debido a esta circunstancia, se ha visto afectada la circulación de trenes en las líneas C-3, con destino a Aranjuez, y C-4, con destino Madrid. Las demoras medidas han sido de 15 minutos hasta que se ha solucionado la incidencia minutos antes de las 13.30 horas.

Al lugar han acudido los efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han rescatado a la persona herida de debajo del tren. Sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a un varón de mediana edad que sufre la semiamputación del brazo.

Tras ser estabilizado e intubado en el lugar, ha sido trasladado hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave, han indicado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Agentes de la Policía Nacional investigan si se trata de un accidente o si esta persona se precipitó a las vías de manera intencionada.