Reunidos la ASEM112 y los ayuntamientos para analizar la situación hidrológica de las próximas horas

Río Lozoya junto al embalse de Pinilla, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). Cuatro presas del Canal de Isabel II (Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas y Pedrezuela) han abierto compuertas estos días para desembalsar de forma controlada ante la prev

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) mantiene una reunión en estos momentos con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y otros organismos como la Agencia Estatal de Meterología (Aemet), Canal de Isabel II, Confederación Hidrográfica del Tajo y Delegación del Gobierno para analizar la situación hidrológica de cara a las próximas horas.

Desde el Gobierno regional han detallado que esta reunión analizará si es necesario tomar medidas preventivas en algunas zonas, y establecer canales de información entre la ASEM112 y los ayuntamientos para mantener una comunicación fluida entre los organismos.

Canal de Isabel II está desembalsando agua de 8 de sus presas para mantener la seguridad hidrológica de estas infraestructuras. Se trata de los embalses de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, Pedrezuela, El Vado y Manzanares El Real. Los 13 embalses de Canal de Isabel II que abastecen la región se encuentran al 79% de su capacidad con un total de 751,333 hectómetros cúbicos.

Se mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncam), en fase de Preemergencia, así como el dispositivo de vialidad invernal para garantizar la seguridad en la red viaria.