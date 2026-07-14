Reverte, Lorca o Machado: Madrid lleva once libros gratuitos a sus piscinas municipales con 'Tu biblioteca a un clic'

El Ayuntamiento de Madrid ha trasladado la campaña 'Tu biblioteca a un clic' a las piscinas municipales - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha trasladado la campaña 'Tu biblioteca a un clic' a las piscinas municipales, donde los usuarios podrán descargar --de manera gratuita y mediante códigos QR-- once obras de autores como Arturo Pérez-Reverte, Manuel Chaves Nogales, Federico García Lorca o Antonio Machado.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado este martes la iniciativa en el Centro Deportivo Municipal Casa de Campo junto a la concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, después de la "buena acogida" que ha tenido esta propuesta en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

"Después de unos meses de éxito con la campaña en los autobuses, y con la colaboración del área de Deportes, la hemos traído a las piscinas municipales", ha explicado Rivera de la Cruz a los medios.

Los códigos QR podrán escanearse con cualquier teléfono móvil o tableta. A diferencia del préstamo bibliotecario convencional, las obras descargadas permanecerán para siempre en el dispositivo del usuario. "El libro ya es tuyo y te lo quedas en tu dispositivo. No solamente se puede leer en la piscina, sino que luego te lo llevas", ha destacado la delegada, quien ha puesto como ejemplo 'Duelo en la taberna del Turco', de Arturo Pérez-Reverte.

La selección incluye títulos para distintas edades, aunque el Ayuntamiento ha detectado que este tipo de campañas despierta un especial interés entre los adultos. "Los niños, cuando vienen a la piscina, seguramente vienen a bañarse, pero hay muchos adultos que llega un momento en el que se aburren de estar allí y les estamos dando algo interesante que hacer", ha apuntado Rivera de la Cruz.

La delegada ha destacado también el interés que despiertan los títulos de poesía, con numerosas descargas de obras de autores como Machado y Lorca. A su juicio, la iniciativa puede convertirse en "un primer acercamiento" a textos considerados referentes de la literatura.

La campaña permite, además, solicitar el carné de usuario de las bibliotecas sin acudir presencialmente a uno de sus centros y acceder a información sobre el club de lectura virtual 'El Club de los Gatos', las novedades editoriales, las recomendaciones y las guías de lectura de la red municipal.

La edición desarrollada previamente en los autobuses acumuló alrededor de 2.000 descargas de obras concretas y más de 5.000 accesos a los servicios y contenidos de las bibliotecas públicas municipales, según ha destacado la delegada.

En este sentido, Rivera de la Cruz ha subrayado que estas cifras demuestran que la campaña también sirve para dar a conocer la red entre personas que, pese a ser lectoras, todavía no utilizan habitualmente las bibliotecas. "La biblioteca puede estar a un clic y utilizarse de una forma completamente gratuita y muy sencilla", ha recalcado.

Por su parte, Sonia Cea ha agradecido una iniciativa que ha calificado de "bonita y útil" y que, según ha señalado, permite combinar "ocio, deporte y cultura" durante la temporada de verano.

"Hay pocas cosas tan placenteras como tumbarse al sol con un buen libro", ha afirmado la concejala de Deportes, quien ha incidido en que las obras podrán seguir leyéndose una vez que los usuarios abandonen el recinto.

"Se escanea el QR directamente con cualquier móvil, se descarga y no solo queda disponible durante el tiempo que se está en la piscina, sino que te lo llevas de regalo para continuar leyéndolo después", ha concluido.