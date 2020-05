Reyero dice que el Platercam se desactivará próximamente, por lo que plantea nuevo plan para residencias

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha señalado este lunes que el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam) será desactivado "próximamente", por lo que buscará "otra manera de atender" en el control y desinfección de las residencias para evitar la propagación del coronavirus.

Así lo ha indicado esta tarde en la Comisión sobre Discapacidad de la Asamblea de Madrid, donde también ha recalcado que desde el primer momento su Consejería ha participado activamente en Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, junto con las Consejerías de Justicia y Sanidad, en el reparto de material a las residencias, así como en las desinfecciones y atención de la UME, Bomberos, Protección Civil, etcétera, "que ha realizado un encomiable labor de atención directa en las residencias de personas con discapacidad, tanto en desinfección como en entrega de material".

El titular regional de Políticas Sociales ha indicado que en este tiempo se han desinfectado 112 centros de discapacidad, 8 residencias de la red de enfermedad mental y en cuatro ocasiones la Unidad Militar de Emergencias indicó que no se desinfectara porque no había infectados.

En respuesta a algunos portavoces de la oposición, Reyero ha abogado por hacer test a todos los trabajadores y residentes en estos centros pero será Sanidad quién dirá cuándo o cómo hacerlo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

En cuanto a los equipos de protección individual, el interviniente ha reconocido el "esfuerzo" que han tenido que hacer para reaccionar a la pandemia. "Como ya me han escuchado en muchas ocasiones, las residencias son centros de servicios sociales, es decir no son centros sanitarios, no están preparados para hacer frente a una crisis sanitaria de las dimensiones de la actual. Entre otras cosas porque no cuentan con el material ni los profesionales adecuados para hacerlo", ha apuntado.

"Ahora tenemos claro que los centros residenciales tienen que contar con estos EPIs para reaccionar con otra situación como esta. Para eso es necesario encontrar un acuerdo con las entidades porque no son empresas, sino entidades sociales, están pasando por problemas económicos grandes. Somos conscientes de que hay que echarles una mano y cada uno tendrá que hacerse cargo de sus actividades en el contrato", agregó en otro momento de su intervención.

Alberto Reyero también ha detallado que durante esta crisis han repartido en los centros de discapacidad 87.000 mascarillas y 6.500 bastas, y en las residencias de enfermedad mental 6.240 mascarilla y 4.200 guantes, entre otro tipo de material como gel hidroalcohólico. "Había un circuito de reparto porque muchas entidades tenían problemas de abastecimiento. Ahora no es la misma situación y creo que eso lo hemos solucionado", ha dicho.

Por último, el consejero es consciente que tras pasar la emergencia sanitaria llega ahora una emergencia social, "que va a crecer en las próximas semanas y hay que dar soluciones". "Para eso vamos a ir de la mano todos. Va a requerir de presupuesto adicional de la Comunidad y para eso tendremos que llegar a acuerdos todos porque necesitamos un presupuesto adicional y no va a ser suficiente con el dinero del Gobierno o Europa", ha concluido.