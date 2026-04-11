Una reyerta en Gran Vía se salda con un herido leve por arma blanca

Archivo - Ambulancia de SAMUR Protección Civil frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 20 años ha resultado herido leve por arma blanca en la noche del viernes durante una reyerta entre una decena de personas en la Gran Vía de Madrid, a la altura del número 45, según ha informado Policía Nacional a Europa Press.

El aviso al 091 se produjo en torno a las 22.30 horas. A su llegada, los agentes encontraron a un varón que presentaba una herida por arma blanca en el hemitórax izquierdo y que ha sido atendido por sanitarios del Samur. Pese a presentar un pronóstico leve, ha sido trasladado al Hospital Clínico como paciente potencialmente grave.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la reyerta. Hasta el momento no se han registrado detenciones. Desde el cuerpo policial no han confirmado si la reyerta estaría vinculada con bandas latinas.