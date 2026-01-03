Los Reyes Magos llenarán de ilusión Madrid este fin de semana con desfiles en distritos antes de la gran cabalgata

Archivo - El Rey Gaspar durante la Cabalgata de los Reyes Magos, a 5 de enero de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ilusión de la Navidad llega a todos los barrios de la capital este fin de semana con los desfiles de Reyes Magos que se celebran este fin de semana en los distritos y que culminarán el lunes, 5 de enero, con la cabalgata principal, que este año tiene como lema 'El saber compartido'.

La comitiva de pajes que acompaña a Melchor, Gaspar y Baltasar en el centro de la capital partirá a las 18.00 horas del lunes desde Nuevos Ministerios y recorrerá el Paseo de la Castellana hasta llegar a la Plaza de Cibeles, pasando por Paseo de Recoletos.

Antes, muchos distritos de Madrid celebran sus propias cabalgatas para acercar la magia de los Reyes Magos a los barrios. En Chamartín, la celebración comenzará este sábado a las 17.00 horas, desde Pío XII hasta el parque de Berlín, tras recorrer las céntricas calles de Príncipe de Vergara, López de Hoyos, Nieremberg y Marcenado.

En Hortaleza, Sachinarro tendrá la oportunidad de saludar a sus majestades de Oriente durante el recorrido que partirá desde el Centro Cultural Sanchinarro a las 17.00 horas.

Por su parte, en Fuencarral-El Pardo se realizarán dos recorridos: en Las Tablas, el sábado a las 17.30 horas con salida desde CSC Las Tablas, y en Montecarmelo y el Barrio del Pilar, el domingo, también a las 17.30 horas, con la Avenida del Monasterio de Silos como punto de partida.

También el domingo, los vecinos de Ciudad Lineal podrán disfrutar del desfile a partir de las 17.30 horas desde la Avenida Marqués de Corberá, mientras que en Carabanchel las carrozas recorrerán el distrito desde la Calle Los Morales, a partir de las 17.30 horas.

En Moratalaz, la cabalgata comenzará también el domingo a las 17.30 horas en la calle Corregidor Diego de Valderrábano, recorriendo las principales calles hasta llegar a la Junta Municipal, mientras que en San Blas-Canillejas la comitiva se formará en la calle San Román del Valle alrededor de las 17.30 horas, en el tramo comprendido entre la avenida de Guadalajara y las calles Arcos de Jalón.

El mismo día, Tetuán acogerá su desfile a las 18 horas, desde la calle Bravo Murillo hasta la Junta de Distrito, mientras que en Usera las carrozas saldrán a las 17 horas desde el Centro Cultural San Fermín.

Villa de Vallecas celebrará su cabalgata a las 17.30 horas de la calle Rayo Vallecano de Madrid, y Moncloa-Aravaca la cabalgata partirá desde las inmediaciones del Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche a las 18.30 horas.

LOS DESFILES CONTINÚAN EL LUNES

El lunes 5 de enero, los desfiles continuarán en Latina, donde las carrozas partirán desde el Paseo de Extremadura a las 17.00 horas, mientras que Puente de Vallecas recibirá a los Reyes Magos a las 18.00 horas en el Jardín Campo de la Paloma.

Barajas también celebrará su cabalgatas ese día, a las 18 horas con salida en Avenida de Logroño. En Vicálvaro habrá tres recorridos: El Cañaveral (16.00 horas desde calle Victoria Kent) y Vicálvaro (18.00 horas desde el Centro Cultural de Valdebernardo).

Por su parte, en Villaverde la cabalgata principal partirá a las 17.30 horas desde la Plaza de los Metales, seguida de un segundo recorrido en San Cristóbal de los Ángeles a las 18.00 horas (C/ Rocafort).

Además de los desfiles, las cabalgatas incluyen talleres infantiles, animación musical y puntos de recogida de cartas para los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Madrid recomienda a los asistentes consultar los itinerarios oficiales antes de acudir y utilizar transporte público siempre que sea posible ante los cortes de tráfico y desvíos habilitados por los recorridos.