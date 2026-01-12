Reyes Maroto dice que "respeta" a Jordi Sevilla aunque subraya que el proyecto de Sánchez no necesita "manifiestos"

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante un minuto de silencio por el asesinato por violencia de género de una vecina de Torrejón de Ardoz, en la explanada de CentroCentro, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (Esp - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha mostrado su "respeto" a la opinión de Jordi Sevilla tras la publicación del manifiesto en el que reclama un "cambio de rumbo político" en el PSOE, aunque ha subrayado que hay muchos compañeros que "no necesitan manifiestos para reforzar el proyecto" que lidera Pedro Sánchez.

"En el PSOE somos un partido en el que respetamos el diálogo entre compañeros y, por lo tanto, respetamos que haya compañeros que en estos momentos quieran abordar de una manera constructiva cualquier elemento de refuerzo de lo que es la posición del PSOE", ha señalado Maroto Tras la presentación del programa para conemmorar los 40 años de la muerte de Enrique Tierno Galván.

La socialista ha recalcado que el actual proyecto del PSOE ya está dando resultados y cuenta con un respaldo interno suficiente. "No tengo más que trasladar mi respeto, pero también el de otros compañeros y compañeras que no necesitan manifiestos para reforzar el proyecto que hoy nuestro secretario general, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está desarrollando", ha afirmado.

Según Maroto, se trata de un "proyecto en el que los españoles y españolas avanzan", frente a al "ruido, la falta de proyecto político y la confrontación" del PP. "Frente a eso, lo que tenemos son políticas útiles", ha defendido.

En este contexto, ha puesto en valor la iniciativa del Gobierno para abrir el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, cuestión que, según ha remarcado, pone el Gobierno "al servicio de la ciudadanía".

"Hoy los españoles y españolas están hablando de un nuevo modelo de financiación autonómica, un modelo necesario para seguir avanzando en el progreso y en la prestación de servicios públicos, porque más recursos es más servicios públicos", ha indicado.

En este sentido, ha lamentado la falta de una respuesta clara por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, pese a la reunión prevista esta semana con la ministra de Hacienda. "Lamentamos, sin duda, que frente a esta propuesta ya tengamos, parece, un no tan claro de las comunidades autónomas del Partido Popular", ha afirmado, para luego subrayar que para mejorar los recursos públicos se "necesitan a todas las comunidades autónomas".