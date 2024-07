Reyes Maroto: "No vamos a consentir que los gobiernos del PP, que no nos representan, recorten derechos y libertades"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid, Reyes Maroto, ha dado la bienvenida a todas las personas que hoy salen a la calle para defender sus derechos y libertades en la manifestación estatal Orgullo LGTBI

"En estos días, Madrid se convierte en una ciudad de libertad, de derechos y de diversidad. Desde el Grupo Municipal Socialista y el PSOE de Madrid, no vamos a consentir que los gobiernos del PP, que no nos representan, recorten derechos y libertades. Salimos a las calles para defender a todos aquellos que no tienen voz, para decir que nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad y para repudiar la postura del Partido Popular que, una vez más, ha retratado con clichés vergonzosos al colectivo LGTBIQ+. Esto no es Madrid. Madrid es el orgullo, la diversidad y la acogida", ha afirmado.

La portavoz ha expresado su "firme oposición" a cualquier retroceso en derechos, señalando que la política debe representar a todos los ciudadanos. "No vamos a consentir retrocesos, ni por parte de la ultraderecha ni de un Partido Popular que se abraza cada vez más a estos movimientos reaccionarios. Hoy salimos con más fuerza que nunca para decir que Madrid seguirá avanzando y no retrocederemos ni un paso atrás", ha enfatizado.

En cuanto a la reciente sentencia relacionada con una agresión en Barcelona, en la que un individuo amenazó a un joven diciendo "te voy a hacer heterosexual a golpes", la edil ha subrayado el respeto a las decisiones judiciales, pero también la necesidad de un mayor amparo para las víctimas de delitos de odio.

"Respetamos todas las sentencias, pero creemos que muchas personas necesitan que la justicia les proteja. El incremento de delitos de odio, como ha señalado Arcópolis, debe ser enfrentado con leyes progresistas y una interpretación judicial que favorezca a las víctimas", ha afirmado.

La socialista también ha un llamado a las personas amenazadas o violentadas para que alcen la voz y denuncien. "Hoy es un día de reivindicación y todos los días debemos salir con orgullo a la calle. Las leyes que se aprueban en el Parlamento apoyan a las víctimas y esperamos que las futuras sentencias también lo hagan. España debe seguir siendo un ejemplo de libertad y diversidad, y la justicia debe avanzar en esta dirección", ha finalizado.