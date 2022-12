Rivera de la Cruz critica que se haya usado la obra de Paco Bezerra como "herramienta política" y niega censura

DALLAS, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha criticado que se haya usado la obra del dramaturgo Paco Bezerra, 'Muero porque no muero' sobre la figura de Santa Teresa de Jesús, como una "herramienta política" y ha negado que haya existido censura con esta creación.

En una entrevista con Europa Press en su visita a Dallas, en el estado estadounidense de Texas, con motivo de un acuerdo de colaboración con Iberia, la consejera ha defendido que la obra "no se quitó" de la programación, sino que este año tenían que ser "muy estrictos" con los costes debido al aumento de los precios.

"La programación que presentó Blanca Li no se ajustaba exactamente y hubo que quitar unas cuantas cosas (...) Uno desestima aquellas propuestas que parecen más prescindibles y esa propuesta se escapaba del presupuesto que había", ha señalado.

Así, Rivera de la Cruz ha señalado que entiende que para un artista "siempre es duro" debido a que había unas expectativas "que no se cumplen". "Comprendo el disgusto", ha reconocido, aunque ha subrayado que "no se puede llamar censura cada vez que algo no entra cuando un autor quiere que entre" en la programación.

"Cualquiera que vaya a Teatros del Canal ve el eclecticismo de la programación y hay obras bastante polémicas y se ponen sin ningún problema. Yo creo que a una institución hay que juzgarla por el conjunto de acciones, no por un caso concreto que puede ser fácilmente malinterpretado", ha defendido la consejera madrileña.

En este contexto, ha reprochado que la oposición haya usado este asunto "de forma ideológica" y cree que si este próximo año no fuese electoral esto hubiese pasado "absolutamente desapercibido".

Rivera de la Cruz defiende que la Consejería debe intentar programar "de todo y para todos" y ha subrayado que Teatros del Canal "siempre está lleno". "Es un momento complicado, todo se aprovecha y creo que este hecho se ha aprovechado", ha concluido.