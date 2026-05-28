Rodrigo afea las 650 incidencias en Cercanías y carga contra un Gobierno 'Walking Dead' que "está muerto y no lo sabe"

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha censurado este jueves la gestión de la red de Cercanías por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con más de 650 incidencias en lo que va de año, y ha cargado contra un Gobierno 'Walking Dead' que "está muerto y todavía no lo sabe".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios al ser preguntado por las quejas que el alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, trasladó a Renfe por las "continuas incidencias" en la línea C-4 de la red de Cercanías de Madrid y ha exigido soluciones a los "retrasos y cancelaciones" en este servicio.

En este sentido, el consejero ha dicho compartir estas quejas, con más de 650 incidencias desde el inicio de año en las diferentes líneas de la red de Cercanías y una "incertidumbre" constante a la que se somete a los ciudadanos. Todo ello por un ministro que "no se dedica a gestionar lo que tiene que gestionar", sino a "atacar a los usuarios", y le ha instado a dimitir si no piensa hacerlo.

"Sabemos que Cercanías no funcionan y el ministro Puente no está haciendo nada para poder solventar esas situaciones. Por lo tanto, le pedimos al ministro que trabaje, que se dedique a trabajar por todos los españoles y por todos los madrileños en las infraestructuras del transporte", ha dicho.

En esta línea, ha insistido en que el ministro debe apartarse o buscar soluciones, reclamando así más inversión en la red de Cercanías y en infraestructuras públicas en general. "No funciona no Cercanías, no se invierte en carreteras, no se invierte lo suficiente, se están abandonando todas las infraestructuras del transporte a nivel nacional y el problema es que la bola cada vez es más grande. Por lo tanto, si no saben hacerlo, que se vayan, que vendrá alguien que sabrá hacerlo", ha zanjado.