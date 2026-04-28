Rodrigo critica el "deterioro inaceptable" de Cercanías y advierte del "foco de inseguridad" del transporte ferroviario

Archivo - El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, asiste a la unión de los dos frentes de excavación del túnel para la ampliación de la línea 11 de Metro, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha criticado este martes el "deterioro inaceptable" que presenta la red de Cercanías de Madrid, con un "colapso sostenido", y ha advertido de que el sistema de transporte estatal se ha convertido "en un foco de inseguridad permanente".

"No hablamos de hechos aislados, sino de un colapso sostenido, con 1.521 incidencias en 2025, un 50% más que el año anterior y más de un 230% desde 2019", ha alertado el consejero en los 'Desayunos Madrid' organizados por Europa Press.

En este sentido, el máximo responsable autonómico en materia de Transportes ha recordado que, solo en lo que va de año, se han superado ya las 610 incidencias en Cercanías, un 52% más que el año pasado por estas fechas, con la consiguiente afectación que eso supone para la vida cotidiana de los madrileños.

"El transporte que debería constituir un pilar del Estado se ha visto convertido en un foco de inseguridad permanente", ha remarcado Rodrigo sobre este servicio "clave" para los ciudadanos.

Debido al "deterioro inaceptable" que atraviesa, ha apuntado, se ha convertido en el único medio de la red de transportes públicos que opera en la región que "pierde viajeros", frente al aumento en Metro o en la red de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

"La gente no se baja del tren por casualidad: se baja porque deja de confiar en poder llegar a tiempo a su trabajo, a sus estudios o a realizar cualquier tipo de gestión", ha denunciado.

Una situación que no responde, además, a "una mala racha del ministro (Óscar) Puente" sino que, ha denunciado, "es el resultado directo de años de abandono, de inversión insuficiente y de una absoluta falta de rumbo político". Todo ello, además, "sin que nadie asuma la más mínima responsabilidad", ha criticado.

TAMBIÉN AFECTA A LA ALTA VELOCIDAD

El consejero ha alertado además que esta situación de deterioro no afecta únicamente a la red madrileña de Cercanías para advertir que "esa misma ausencia de rumbo" se ha trasladado a la Alta Velocidad.

"Lo que hace más de 30 años era símbolo de modernidad y proyecto de país, se ha convertido en la imagen del deterioro de los servicios públicos desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa", ha censurado. Así, ha apuntado a las "decisiones equivocadas" del Ejecutivo central como responsables de esta situación.

"Cuando falla el mantenimiento, cuando desaparece la planificación y cuando la gestión se diluye, incluso las mejores infraestructuras acaban afectadas", ha subrayado Rodrigo, que ha recordado el reciente accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.

Frente a este modelo del Gobierno central guiado "por la inercia y la falta de rumbo", el consejero madrileño ha puesto en valor que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sigue "invirtiendo, mejorando y construyendo un sistema de movilidad que esté a la altura de lo que Madrid representa".

"Ese es el fondo del debate. No es una cuestión técnica, es una cuestión de modelo. Entre quienes entienden la gestión pública como un ejercicio de responsabilidad y quienes la han reducido a una sucesión de decisiones erráticas", ha subrayado.

METRO DE MADRID

En este sentido, ha sacado pecho de un sistema como el de Metro de Madrid que se ha convertido en "emblema de lo que significa una administración que funciona, con una red extensa, moderna, fiable y en permanente proceso de mejora".

Y todo ello, ha remarcado, con una visión basada en "anticipar las necesidades de una región en crecimiento y garantizar un sistema competitivo, seguro y preparado para el futuro". "No nos hemos limitado a preservar lo recibido. Hemos impulsado una transformación de gran alcance, combinando ampliaciones con un profundo proceso de modernización, que refuerza su papel como eje vertebrador de la movilidad regional y como referente en el ámbito europeo", ha subrayado.

Así, Rodrigo ha citado proyectos como la ampliación de la Línea 11 del suburbano, concebido como el "gran corredor estratégico norte-sur que conectará barrios, nodos de intercambio y nuevos desarrollos urbanos", la prolongación de la Línea 3 hasta El Casar (Getafe), la ampliación de la Línea 5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas o la automatización de la Línea 6.

También ha remarcado innovaciones tecnológicas como la implantación de sistemas inteligentes, el pago con tarjeta, la apuesta por la accesibilidad universal, con la instalación de 65 ascensores y la adaptación progresiva de nueve estaciones, o la seguridad.

"Cada nueva estación adaptada, cada tren renovado, cada kilómetro ampliado responde a una convicción firme de este Gobierno regional: que el transporte público debe estar a la altura de una sociedad dinámica, exigente y en continua evolución", ha reivindicado.