Rodrigo insiste en que no le pagará la regularización "masiva" de migrantes a Sánchez y subraya que no habrá refuerzos

Archivo - El consejero de transporte de la comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha insistido este martes en que la Comunidad de Madrid "no le pagará" a Pedro Sánchez la regularización "masiva" de migrantes que impulsa el Gobierno central y ha recalcado que no habrá refuerzos para la única oficina del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) habilitada en la Comunidad para la expedición del historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un documento utilizado en estos procesos de regularización de migrantes.

"Desde el Consorcio Regional de Transportes seguimos trabajando como siempre lo hemos hecho y desde luego yo no voy a meter ni más personal ni voy a cambiar los horarios ni voy a hacer ningún tipo de contratación nueva para pagar una regularización masiva al Gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado el consejero madrileño en declaraciones a 'Onda Madrid', recogidas por Europa Press.

En este sentido, el consejero ha censurado que el Ejecutivo central impulse medidas y luego pretenda que sean las comunidades autónomas quienes las acaben pagando. "La está haciendo él y si quiere esa regularización masiva, que pague los gastos de esos certificados que se tienen que emitir al Consorcio Regional de Transporte", ha alegado.

Así, ha subrayado que la oficina del CRTM continuará trabajando como hasta ahora y priorizando, según ha recordado, las incidencias que afectan a la movilidad de los usuarios. "Si el Gobierno de España no me va a pagar lo que me va a costar a mí emitir esos certificados, ¿por qué los madrileños tenemos que pagar las ideas de Pedro Sánchez?. Yo no lo voy a hacer", ha zanjado.