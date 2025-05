Rodrigo subraya que la competencia "exclusiva" en Barajas es de Aena y acusa al Gobierno de "evadir su responsabilidad"

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha responsabilizado directamente a Aena de la situación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas ante la presencia de cientos de personas que viven y pernoctan en sus instalaciones y ha recriminado a la empresa pública no asuma su responsabilidad y trate de responsabilizar a otras administraciones.

"Siempre que hay un problema la Administración central intenta evadir su responsabilidad, algo que hace habitualmente el delegado del Gobierno imputado --Francisco Martín--", ha resaltado en declaraciones a los medios en una visita una promoción de viviendas de alquiler asequible en el Ensanche de Vallecas.

Al hilo, ha recalcado que "no se puede admitir" que cada vez que hay "una incidencia o un problema" en la región, desde "la Delegación del Gobierno a Aena o el Gobierno de España" se intente echar la culpa al resto de las administraciones públicas, "en este caso a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento de Madrid, para que le solventen el problema".

"En este caso concreto la responsabilidad y la competencia de este problema que existe actualmente en el aeropuerto de Barajas es directamente de Aena. Aena es el competente y es quien tiene que solventar esta problemática, sobre todo teniendo en cuenta que es una empresa pública, depende directamente del Ministerio de Transportes y del Gobierno Central", ha defendido.

Previamente, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de la capital para que "asuma su responsabilidad" y actúe ante la presencia de personas sin hogar en Barajas, unas instalaciones que, considera, se han convertido en una suerte de "albergue municipal de la ciudad".

"Espero que el Ayuntamiento por fin asuma su responsabilidad. Hemos estado prácticamente dos meses en una mesa (de diálogo) en la que no se ha conseguido avanzar y confío en que ya, por fin, el Ayuntamiento asuma que el Aeropuerto de Madrid-Barajas no puede convertirse, no puede seguir siendo el albergue municipal de la ciudad", ha manifestado Martín.

EL GOBIERNO NO HA HECHO NADA

Por su parte, Rodrigo ha afeado al Gobierno central que no haya hecho nada y ha permitido que el problema de vaya "acrecentando". "¿Qué ha hecho Aena y qué ha hecho el Gobierno de España para mantener esas 500 personas allí? Cuando tienes un problema originario de 5, 10, 20, 30 personas, pero cuando tienes 500 con chinches, con mala seguridad, es porque no se ha hecho nada y se ha dejado que ese problema se vaya acrecentando sin buscar ningún tipo de alternativa ni ningún tipo de solución", ha argumentado.

En este sentido, ha subrayado que se trata de "500 personas, que son seres humanos, que tienen unas características específicas" y que viven y pernoctan en las instalaciones aeroportuarias y a las que "hay que ayudarles, hay que socorrerles" pero, "desde luego", hay que hacerlo "de una manera coordinada y controlada".

En esta línea, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que "asumir sus competencias directamente, también con el delegado del Gobierno y no intentar repartir las culpas como siempre hacen". "Se puede colaborar por parte de la Administración Regional y la Administración Municipal, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, pero la responsabilidad es exclusivamente de Aena", ha zanjado.