Rodríguez aboga por actuar ante la "emergencia" de la Vivienda y anima a Madrid a "congelar" los premios del alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, junto al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en las obras de una promoción de vivienda pública en Aranjuez - EUROPA PRESS

ARANJUEZ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha hecho este jueves un llamamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid para actuar ante la "emergencia" del acceso a la vivienda y "congelar" los precios del alquiler tal y como se recoge en la ley aprobada por el Gobierno central.

"Hemos de intervenir con los instrumentos de legales de los que dispone nuestro país para congelar los precios del alquiler. Y hoy en Madrid, si queremos, podemos congelar los precios del alquiler", ha manifestado Rodríguez ante los medios de comunicación durante una visita a una promoción en obras de viviendas públicas en Aranjuez.

Al término de la visita, en la que también han estado presentes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, entre otros; la ministra ha señalado que "a los millones de personas que viven de alquiler" les gustaría que esto pasara.

Rodríguez ha incidido en que la Comunidad de Madrid puede avanzar en este asunto porque "es posible" ya que "no hay que debatirlo más ni llevarlo al Parlamento". "Es ley, ratificada en hasta tres ocasiones por el Tribunal Constitucional. Madrid, los madrileños y madrileñas merecen que se puedan congelar los precios del alquiler y dejar de vivir en vilo", ha señalado.

Por otro lado, la ministra ha abogado por acabar con el fraude inmobiliario, clausurar pisos turísticos ilegales y trabajar para que esas viviendas salgan al mercado del alquiler residencial, y acabar con los fondos buitre y poner fin también a los inversores de vivienda como negocio.

Sobre los 'fondos buitre', Rodríguez ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por, según considera, "ponerles alfombra roja". Tras esto, la ministra ha reconocido que estos asuntos son en los que puede confrontar con el consejero, a lo que Rodrigo ha reconocido que "muchísimo".

RECHAZA ENTRAR AL DEBATE POR EL 155

Preguntada por los medios de comunicación sobre sus declaraciones del miércoles y la respuesta de la Comunidad de Madrid al respecto de aplicar el artículo 155 de la Constitución para que la región aplique la Ley de Vivienda, Rodríguez ha rechazado entrar a valorarlo y ha abogado por centrarse en lo "importante".

Tras las declaraciones de la ministra en las que señalaba que si tuviera mayoría en el Senado habría aplicado este artículo, la presidenta Ayuso ha ironizado esta mañana en la Asamblea de Madrid que ese número "tiene una mala rima" para los socialistas y el Gobierno de Pedro Sánchez.

"El respeto en la vida pública como en la privada es muy importante. Cuando con argumentos jurídicos y políticos manifiesto mis prioridades en políticas de vivienda no estoy ofendiendo a nadie", ha remachado.