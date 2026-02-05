Rodríguez, sobre Salazar y el alcalde de Móstoles: "Que cambien los presuntos acosadores no me hace cambiar de opinión"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en Illescas - EUROPA PRESS

ARANJUEZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha trasladado su apoyo a la víctima del presunto caso de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, el 'popular' Manuel Bautista; y preguntada sobre el caso del exasesor de Moncloa Paco Salazar, ha aseverado que aunque cambien los "presuntos agresores", su opinión sobre los hechos es la misma.

Rodríguez ha visitado este jueves una promoción de vivienda protegida en Aranjuez y, tras ser preguntada por los medios de comunicación sobre el presunto caso de acoso por parte del alcalde de Móstoles, ha asegurado que "siempre" estará del lado de las mujeres víctimas de acoso.

"Yo estaré siempre del lado de las mujeres que puedan estar sufriendo este tipo de actos. No me planteo ninguna duda sobre cuando alguna de ellas plantea estas denuncias", ha aseverado la ministra, que ha señalado que "por supuesto" respeta "todas las garantías de democracia".

A continuación, la ministra ha sido preguntada por la comparecencia de Salazar en el Senado, la cual ha señalado que no ha podido seguir, y sobre los casos de supuesto acoso sexual, ha incidido en que opina lo mismo que sobre el alcalde de Móstoles pues, "que cambien los presuntos acosadores" no le hace cambiar de opinión.