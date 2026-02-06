Rodríguez traslada a Almeida que las obras en Campamento avanzan más rápido de lo previsto y le invita a visitarlas

El delegado del Gobierno para la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, el ministro de la Presidencia, Félix bolaños, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro para la Transformación Digita - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha remitido una carta al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la que le traslada que las obras del Nuevo Barrio de Campamento, "una de las actuaciones de vivienda de promoción pública más ambiciosas del país", avanzan más rápido de lo previsto, con lo que no se descarta que finalicen antes de tiempo, y le invita a comprobar 'in situ' el avance de las demoliciones de los viejos cuarteles de Latina.

La titular de Vivienda ha remitido esta misiva ante las "dudas" que el regidor capitalino ha expresado sobre la evolución de los trabajos de demolición en la zona y con el objetivo, dice, de "despejar cualquier inquietud" que el primer edil de la capital pueda tener al respecto.

Martínez-Almeida ha remitido también una carta a la ministra en la que se hace eco de "las numerosas dudas que los ciudadanos y medios de comunicación tienen dada la notable ausencia de medios materiales y personales en la obra".

En respuesta, la titular de Vivienda ha recordado que las obras de demolición arrancaron el pasado 12 de enero, tras superar los trámites pertinentes, y ha recalcado que "desde ese día no se han interrumpido en ningún momento". Es más, según la ministra, se están desarrollando a un ritmo "por encima del inicialmente previsto".

"Lo que se evidencia en que la primera certificación de obras previsiblemente se ejecutará con un 250% de incremento sobre el plan de trabajo presentado, por lo que, de continuar así, será incluso posible que finalicen con anterioridad al plazo establecido en el contrato", explica Rodríguez.

En concreto, el contrato de demolición de obras, adjudicado el pasado 22 de diciembre, cuenta con un presupuesto base de 3,9 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Un paso para hacer realidad la construcción de al menos 10.700 viviendas a precios asequibles en este puntos del suroeste de Madrid.

En cualquier caso, la ministra invita al alcalde de Madrid a visitar 'in situ' el desarrollo de los trabajos y conocer el proyecto de demoliciones, así como el estado de los inmuebles que acabarán pasando al patrimonio municipal en el caso de que aún así se mantengan sus dudas.

"Es difícil e innecesario hacerlo desde el exterior teniendo en cuenta que se trata de un espacio de más de 200 hectáreas", le dice en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según explica la titular de Vivienda, está convencida de que existe un "mutuo interés" en que la actuación se ejecute "en el menor tiempo posible", así como en la "necesidad de poder incrementar la oferta de vivienda asequible protegida para siempre" en la ciudad de Madrid mediante "todos los medios posibles, ya sea recuperando su función social o mediante la promoción de vivienda pública". "Encontrarás en mí la máxima disposición para alcanzar este objetivo", le indica.

La ministra también aprovecha la misiva para solicitar al alcalde "la mayor colaboración y diligencia" en la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, que recibió luz verde de forma inicial por parte del Pleno Municipal "hace más de un año". "En este momento, seguimos pendientes de recibir algunos informes críticos imprescindibles para la adecuación final de los documentos que ya han sido presentados desde Casa 47", expone Rodríguez, que le emplaza a agendar una reunión entre ambos equipos para continuar con los trabajos pendientes.