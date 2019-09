Rollán asegura que no guarda ningún rencor a Ayuso por dejarle fuera del Gobierno: "Estamos en muy buenas manos"

Publicado 20/08/2019 13:13:29 CET

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán ha asegurado este martes que no guarda ningún tipo de rencor a su sucesora, Isabel Díaz Ayuso, por dejarle fuera del Gobierno regional y ha indicado tras asistir a la toma de posesión de los nuevos consejeros que "estamos en muy buenas manos".

"No hay motivo para el rencor. Lo digo desde la razón y la convicción. Cada ve que un presidente es elegido, le corresponde a él formar su equipo y está liberado para nombrar a las personas que estime oportuno. Cuando fui elegido cabeza de cartel en 2003 (para la Alcaldía de Torrejón de Ardoz) solo repitió uno de los concejales. Es una cuestión de oportunidad y de momento. En mí no cabe el rencor porque no hay ninguna razón para ello", ha añadido.

Rollán se ha mostrado "muy reconfortado" al saber que Ayuso es la presidenta y tras asistir a la toma de posesión ha aseverado que los madrileños "están en muy buenas manos". "Quiero desearles muchos éxitos. Para mí es un inmenso honor estar en la Asamblea, que es otra forma de servir a través de los grupos muy importantes. Se abre una nueva etapa y lo que supone disfrutar de ello", ha apuntado.

El expresidente ha revelado que mañana cogerá su primer día de vacaciones, "un asunto muy importante a tener en cuenta". Luego, estará pendiente de la dirección de su Grupo Parlamentario para las reuniones y preparando el nuevo curso político, "que está a la vuelta de la esquina".