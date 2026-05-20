La Rosaleda recibe el sello conmemorativo de Correos y se consolida "capital de la rosa" en su 70º aniversario - EUROPA PRESS

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto al concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, ha participado este miércoles en la presentación del sello conmemorativo dedicado al 70º aniversario del Concurso Internacional de Rosas Nuevas Villa de Madrid y de la creación de la histórica Rosaleda 'Ramón Ortiz' del parque del Oeste.

Esta nueva emisión postal supone el reconocimiento a una tradición que Carabante ha afirmado que sitúa a la capital a "la altura de otras ciudades con mayor tradición jardinera, como Ginebra, París o Roma".

La imagen elegida para el sello se corresponde con el cartel oficial de la edición 2026 del Concurso Internacional de Rosas Nuevas Villa de Madrid, celebrado esta semana en uno de los paseos de la Rosaleda 'Ramón Ortiz'. La ilustración recoge el recorrido ajardinado cubierto por rosales en flor que se ha convertido en una de las estampas más reconocibles y representativas de este espacio.

Carabante ha destacado a todos los predecesores y conservadores que ponen en marcha la Rosaleda, al tiempo que ha agradecido a Correos por el reconocimiento a "esta joya de la infraestructura verde de la ciudad de Madrid".

Asimismo, ha reconocido que, a pesar de que esta Rosaleda está "muchas veces algo escondida", el sello conmemorativo y el Concurso Internacional van a convertirla en un punto de encuentro para los madrileños. "Esta Rosaleda nos pone no solo en la vanguardia de la jardinería y de la infraestructura verde, sino que nos pone a la altura de otras ciudades quizás con mayor tradición".

Durante el acto también han intervenido representantes de Correos y del comité que mantienen las rosas de este parque madrileño. Estos han reconocido la belleza y arte que aporta Rosaleda.

Por su parte, Correos emite 65.000 sellos y 3.000 pliegos premium que contribuyen a acercar aún más espacios como el de esta Rosaleda a la ciudadanía.

CONCURSO INTERNACIONAL DE ROSAS

Carabante también ha destacado el 70º aniversario del Concurso Internacional de Rosas Nuevas Villa de Madrid, con el que vuelve un año más el color a La Rosaleda, y que coloca a Madrid "a la altura de otras ciudades" europeas.

La Rosaleda del Parque Oeste cierra este miércoles las votaciones para que visitantes elijan su rosal favorito. En esta edición, han participado 82 variedades. El ganador se dará a conocer este viernes, momento en el que un jurado fallará la mejor flor de La Rosaleda.

Cabe recordar que la variedad más votada recibirá el distintivo 'Rosa de Madrid 2026', un galardón especialmente valorado por cultivadores y obtentores por representar la elección directa del público. Asimismo, todas las personas que hayan votado por la variedad ganadora participarán en el sorteo de diez plantas de rosal.

Las 82 variedades de rosas proceden de una docena de países, incluyendo naciones europeas (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia), países americanos (Estados Unidos), asiáticos (Japón) y otros como Sudáfrica y Nueva Zelanda.