Rubiño acusa a Ayuso de "convertir la Casa de Correos en un despacho privado" y reprocha a Almeida su silencio

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "convertir la Casa de Correos en un despacho privado para la defensa de un supuesto ciudadano particular" reprochando a renglón seguido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, su silencio en todo lo relacionado con la pareja de su jefa de filas "con todas las lecciones que reparte absolutamente a todo el mundo".

"Mientras el PP reparte lecciones y dice que esto es un juicio más, lo que sabemos es que hay dos causas abiertas, una que tiene que ver incluso con grupo criminal, pero también esa segunda relacionada con corrupción en los negocios", ha apostillado. Desde Más Madrid han cargado contra "la absoluta hipocresía y el ejercicio de doble rasero" del PP.