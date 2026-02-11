Rubiño alaba a Díaz pero no entra en "apriorismos" sobre liderazgos en la nueva "alianza" con "puertas abiertas" a todos

Archivo - El concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, el acto institucional, con motivo del Día de la Constitución, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El acto organizado por el Ayuntamiento de Madr - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Más Madrid Ciudad Eduardo Rubiño ha alabado a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pero no ha entrado en "apriorismos" sobre potenciales liderazgos en la nueva "alianza" que se presentará oficialmente el próximo día 21, constituida inicialmente por un "núcleo duro" de cuatro partidos --Sumar, IU, Más Madrid y Comunes-- pero que tiene sus "puertas abiertas a todo el mundo".

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el también portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha sostenido que "lo que no se puede es empezar la casa por el tejado", es decir, que "habrá que preguntar quién está dispuesto a ejercer este rol (de liderazgo), porque además hay otras muchas posiciones importantes que hay que cubrir en el espacio y habrá que elegir dónde está mejor cada capital político".

Tras esto ha subrayado que Yolanda Díaz "posibilitó el acuerdo del 23J", unido a que "ha sido una excelente ministra de Trabajo", lo que no tiene que significar necesariamente que vaya a ser la candidata. Toca ahora "que los partidos inician esta andadura y lo hagan con una voluntad firme y clara que ofrezca un mensaje de que se puede organizar una esperanza que mucha gente está reclamando y a partir de ahí, sin apriorismos, se piense con todo el respeto y con toda la valoración quién tiene que ser el cabeza de cartel".

¿SUMAR? SIN PRESUPUESTOS CERRADOS Y PENSANDO EN REPRESENTATIVIDAD

En cuanto al nombre de esa nueva alianza, en concreto, si se mantendrá la denominación Sumar, Rubiño ha insistido en que "esta alianza no parte de ningún presupuesto y ahí todas las cuestiones están abiertas". "Nosotros vamos a tener una conversación franca en pie de igualdad entre las organizaciones y plantearemos cuál es la mejor marca para concurrir sin presupuestos de partida cerrados pero pensando en que sea representativo de esta voluntad".

Rubiño ha aclarado que la presentación del día 21 será la de "una alianza entre los cuatro partidos que en este momento, dentro del Gobierno de coalición, conforman un espacio político progresista que ha sido determinante para sacar las medidas más importantes que han tenido lugar en esta legislatura, como puede ser la subida del salario mínimo interprofesional o como esa ley que acaba de anunciar la ministra de Sanidad, Mónica García, para parar la privatización sanitaria".

Esas cuatro formaciones iniciales, el "núcleo duro" inicial, da "un paso adelante para decir, ante la incertidumbre que mucha gente progresista tiene y ante ciertas dudas que existen sobre qué va a pasar o qué se va a presentar, que no sobra nadie".

UNA ALIANZA "EN LA QUE QUEPA MÁS GENTE" Y CON ARRAIGO TERRITORIAL

En esa alianza esperan "que quepa más gente", más allá de esos cuatro partidos "dispuestos a ofrecer una hoja de ruta compartida y a partir de ahí construir un frente lo más amplio posible para concurrir, para ofrecer una alternativa y, sobre todo, impedir un gobierno de la extrema derecha y de la derecha en el país que daría al traste con las políticas sociales que han tenido lugar en los últimos años".

Hasta ahora han trabajado bajo el paraguas de Sumar pero en esta ocasión lo que presentarán "es una alianza que tendrá que después seguir su propio camino y que pone en pie de igualdad a partidos que tienen también estructuras con arraigo territorial".

Rubiño ha puesto como ejemplo las recientes elecciones en Aragón, donde "lo que ha funcionado ha sido precisamente un caso como el de la CHA, que se caracteriza por ser una fuerza regional importante".

"Nosotros, como Más Madrid, queremos reivindicamos el peso que tienen las organizaciones con ese arraigo territorial. No nos olvidemos que Más Madrid aporta el 20% de los votos en la Comunidad de Madrid por encima del PSOE y por eso creemos que son esos partidos los que tienen que formar ese primer núcleo para hacer posible una alianza más amplia", ha explicado.

QUE PODEMOS VAYA POR LIBRE "TIENE POCO RECORRIDO"

La alianza también es "un llamamiento a toda la gente que se siente huérfana, a toda la gente que quiere evitar que haya un gobierno de la extrema derecha". Preguntado por Podemos y su decisión de concurrir por libre, Rubiño ha expuesto que se viene haciendo un trabajo "muy lento, con paciencia, para trazar relación con múltiples partidos, no solamente con estos cuatro" iniciales, por ejemplo, con Compromís, porque está seguro de que "a lo largo de este camino" se encontrarán con otros actores que todavía no forman parte de este primer impulso, algo que mira "con mucha esperanza".

En el caso concreto de Podemos, Rubiño no ha obviado que en principio están optando en cuanto a alianzas electorales por seguir un camino propio, algo que para el coportavoz de Más Madrid "tiene poco recorrido y no es muy comprendido en un momento en el que hay esta urgencia de intentar buscar la unidad".

"Pero nuestras puertas están abiertas a todo el mundo. Lo que nosotros queremos plantear es que esto es un proceso en el que tiene que caber todo el mundo, en el que no sobra nadie y cada uno tendrá que evaluar si considera que esta es la manera o si tiene legítimamente otras aspiraciones", ha incidido.