Rubiño (MM) ve la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York "un faro de esperanza" frente al 'trumpismo'

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ve la victoria del socialista Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York como "un faro de esperanza" frente a un 'trumpismo' que "arrasa" con la institucionalidad y los derechos en Estados Unidos.

En declaraciones frente al centro de mayores Benito Pérez Galdós, Rubiño ha felicitado a Mamdani por presentar un proyecto que "pone en el centro la carestía de la vida, la necesidad de convertir ciudades en lugares asequibles" y en recuperar "los servicios y una mejor vida para la ciudadanía".

"Lo ha hecho además encarnando la diversidad de la sociedad neoyorquina, defendiendo a las comunidades migrantes, defendiendo a las personas LGTBI y toda aquella riqueza que nos hace ser una sociedad plural y diversa", ha subrayado.