Ruiz-Huerta no acude al Debate de la Ciudad como Gabilondo o Aguado porque prefiere "atender" sus "responsabilidades"

Publicado 25/09/2018 14:21:12 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado este martes que no ha acudido al Pleno del Estado de la Ciudad "no por causas políticas" sino porque prefiere "atender a sus responsabilidades".

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ruiz-Huerta, al ser preguntada por qué no ha acudido al Pleno del Estado de la Ciudad como sí lo han hecho sus homólogos el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado y el del PSOE, Ángel Gabilondo, ha respondido que los martes tiene primero una reunión de dirección, Junta de Portavoces y la rueda de prensa y que se ha quedado realizando su trabajo.

"El año pasado no fue en martes y fue más sencillo para mí, pero hoy he preferido atender mis responsabilidades. No sabía que Aguado y Gabilondo iban a asistir. En mi caso no ha habido razón para no ir a escuchar a la alcaldesa (Manuela Carmena) cuya gestión apoyo. No hay ninguna causa política", ha aseverado.