Una ruta anima a descubrir Madrid a lomos de sus estatuas ecuestres

Una ruta cultural invita a descubrir Madrid desde una perspectiva singular, la de seguir el rastro de sus principales estatuas ecuestres, repartidas entre plazas, paseos y parques y convertidas en hilo conductor de la historia artística y urbana de la capital.

Reyes, militares y conjuntos alegóricos protagonizan este itinerario al aire libre que propone un paseo por algunos de los enclaves más representativos del paisaje madrileño, según recoge la nueva edición de la revista ilustrada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, eme21mag.

El recorrido, recogido en una ilustración firmada por Fernando Vicente, reúne nueve conjuntos escultóricos que, desde la Plaza de Oriente hasta el eje de El Retiro y Atocha, permiten trazar una "carrera" simbólica a lomos de estos caballos de bronce y mármol.

Así, el itinerario arranca en la Plaza de Oriente con la estatua de Felipe IV, realizada por Pietro Tacca en 1640, considerada pionera por sostenerse únicamente sobre las patas traseras del caballo, un reto que contó con asesoramiento de Galileo Galilei y que probablemente partió de un dibujo de Velázquez.

En la Plaza Mayor se encuentra Felipe III, obra de Juan de Bolonia y Pietro Tacca (1616), que fue un regalo de Cosme de Medici y que, antes de su ubicación actual, estuvo instalada en la Casa de Campo. La escultura sufrió daños en 1931 tras un atentado con explosivos.

La ruta continúa en la Puerta del Sol con Carlos III, escultura de 1994 de Manuel Francisco Álvarez de la Peña, inspirada en un modelo del siglo XVIII conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El monarca aparece sobre un pedestal de granito que recoge su trayectoria histórica vinculada a la modernización urbana de Madrid.

En la calle de Alcalá se sitúan las cuádrigas del antiguo Banco Bilbao (Higinio Basterra, 1922), que simbolizan el progreso económico y que originalmente eran de latón dorado, aunque fueron pintadas de negro durante la Guerra Civil para evitar su uso como referencia aérea. En el Paseo de Recoletos se encuentra la cuádriga del edificio La Aurora, obra de Juan Adsura (1920), integrada en la arquitectura de la antigua sede aseguradora.

Ya en el entorno de El Retiro se localiza la estatua del General Espartero (Pablo Gilbert Roig, 1886), situada junto a la calle de Alcalá y conocida por las dimensiones de su caballo, que llamaron la atención desde su inauguración. Dentro del parque, en la Plaza de Guatemala, se levanta el monumento al General Martínez Campos, de Mariano Benlliure (1907).

El recorrido continúa por el monumento a Alfonso XII en el Estanque de El Retiro, proyectado por José Grases Riera con participación de 24 artistas y con escultura ecuestre de Benlliure (1922), configurado como un conjunto monumental al aire libre.

Cierra la ruta La Gloria y los Pegasos, de Agustín Querol (1905), en el Ministerio de Agricultura, cuyos caballos alados fueron sustituidos por réplicas de bronce tras el deterioro de los originales de mármol, hoy trasladados a la glorieta de Legazpi.