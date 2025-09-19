Una ruta ciclista el sábado permitirá sellar Pasaporte Bicimad para conseguir un mes gratis de tarifa plana de servicio

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en un estación de Bicimad. - AYUNTAMIETNO DE MADRID

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una ruta ciclista este sábado entre el Templo de Debod y la Puerta de Alcalá, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, permitirá ir sellando el 'Pasaporte Bicimad', que si se completa dará acceso a los primeros 50 participantes un mes gratis de contrato 'tarifa plana' de bicimad y una gorra corporativa.

También habrá camisetas y otros materiales promocionales para los participantes, como ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la estación de bicimad del bulevar central del paseo del Prado con Cibeles.

Podrán participar todos los madrileños que lo deseen. Además de recorrer el trayecto señalado, los participantes deben ir sellando de camino el Pasaporte bicimad en determinadas estaciones de la red ciclista pública.

A lo que se suma que desde el pasado miércoles y hasta este viernes en 50 estaciones de bicimad repartidas por los 21 distritos de la capital se están distribuyendo mochilas como obsequio promocional para los usuarios que vayan a coger su bici y se las encuentren.

Y para celebrar el Día Mundial sin Coches, el lunes 22 de septiembre circular en bicimad será gratis para los trayectos de hasta media hora de duración.