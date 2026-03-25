La ruta Finexit, el 'escape room' que desafía la educación financiera de alumnos de FP, llega a la Cámara de Comercio - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ruta 'Finexit, un 'escape room' itinerante que busca mejorar la educación financiera de estudiantes de Formación Profesional mediante una combinación de formación y juego, ha parado este miércoles en el Centro de Formación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

La Cámara de España y Fundación Mapfre, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Madrid han puesto en marcha la tercera edición de esta ruta itinerante que recorre unos 150 centros de Formación Profesional de 110 ciudades españolas durante el curso 2025-26 para fomentar la formación financiera. En total, se espera que participen unos 8.000 jóvenes.

En un comunicado, la institución cameral madrileño ha subrayado que esta iniciativa refuerza su compromiso con la formación práctica y adaptada a las nuevas necesidades del mercado laboral, apostando por metodologías "innovadoras" que conectan con los jóvenes y facilitan la adquisición de conocimientos "clave".

Asimismo, ha recalcado que su colaboración en esta iniciativa resulta "clave" para acercar este tipo de iniciativas a los alumnos de la región, facilitando el acceso a herramientas formativas "que van más allá del aula tradicional".

Durante la jornada han estado presentes representantes institucionales y educativos, entre ellos Armando Teixeiro Feijoo, director general del Instituto Municipal de Consumo de Madrid; Elsa Salvadores Janssen, subdirectora gerente de la Cámara de Comercio de Madrid; y Sara Pérez Robles, especialista en actividades educativas de educación financiera y cultura aseguradora en Fundación Mapfre.

La ruta ha parado en los días previos en Getafe (IES Satafi), Fuenlabrada (IES Victoria Kent) y Torrejón de Ardoz (IES Valle Inclán), y continuará este jueves en Leganés (IES Siglo XXI).

Una iniciativa que busca acercar de forma práctica y dinámica conocimientos clave en materia de educación financiera en un contexto en el que el 17% de los estudiantes españoles no alcanza el nivel básico en esta competencia, situándose por debajo de la media de la OCDE, según el último informe PISA.

Ante este escenario, desde la Cámara presidida por Ángel Asensio se ha subrayado que programas como este "se consolidan como herramientas eficaces para reducir esta brecha, apostando por un aprendizaje práctico, accesible y adaptado a las nuevas generaciones".