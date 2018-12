Sabanés admite “cierta discrepancia” con PSOE “a la hora de evaluar el efecto de Madrid Central”

Publicado 28/11/2018 14:22:55 CET

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha admitido una "cierta discrepancia" con el PSOE "a la hora de evaluar el efecto de Madrid Central en su afectación en los desplazamientos al centro".

Tras la presentación de la app 'MaaS Madrid', Sabanés ha sido requerida sobre los medios de comunicación por la abstención ayer en Pleno del PSOE ante una proposición del PP para que se realicen estudios de impacto económico, aumento de tráfico y regularidad y velocidad de la EMT tras la puesta en marcha de Madrid Central. Ahora Madrid dio su voto en contra, y Cs apoyó la iniciativa.

"Creo que quizá se haya podido producir una cierta discrepancia a la hora de evaluar el efecto de Madrid Central en su afectación en los desplazamientos al centro, pero hay que decir que Madrid Central es algo más, es ampliar las cuatro APR ya existentes, y que el tráfico que proviene del exterior de la ciudad, porcentualmente menor, se trata de reducirlo y eliminar ese tráfico de paso o de los coches más contaminantes", ha indicado.

A continuación ha puesto de manifiesto la "absoluta confianza" en que "es un proyecto que va a funcionar perfectamente" y que además "es bueno para la salud y la ciudadanía". "La práctica demostrará que es un proyecto que no tiene problema y sí enormes beneficios", ha aseverado.

En cuanto a la puesta en marcha de la medida, ha asegurado que esta será "de forma gradual, progresiva, con criterios de información y comunicación, y de ir analizando". Ha recordado a este respecto que habrá asimismo una comisión de seguimiento.

Sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de retrasar hasta la próxima semana su deliberación sobre los dos recursos del Gobierno regional contra Madrid Central, Sabanés ha indicado que es "normal" y que así se pone en evidencia que "sigue su curso".

"Entiendo que normal el proceso donde tiene que existir un tiempo para las explicaciones o que la otra parte, en este caso nosotros, manifestemos lo que veamos conveniente. Constatar que es un proceso que sigue su curso normal", ha concluido.

También se ha pronunciado sobre estos recursos el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, quien ha indicado que la resolución judicial "ha de tomarse conforme a derecho" y será aceptada "tanto si les dan la razón como si no". "Los jueces pedirán más documentación, la estudiarán, y el respeto a resoluciones judiciales y sus plazos impone que no me pronuncie sobre si me hubiera gustado o no una resolución antes de Madrid Central", ha subrayado.