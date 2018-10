Sabanés no hubiera firmado contrato de cesión de Bicimad, "pese a rueda de prensa" anterior, con informes desfavorables

Publicado 30/10/2018 10:23:45 CET

Pide no hacer de la rueda de prensa en la que se anunció la cesión "el punto a valorar"

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha asegurado este martes que ella no hubiera dado el visto bueno a la cesión de Bicimad a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) si el informe que encargaron al Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) sobre su viabilidad hubiera sido desfavorable pese a haber celebrado una rueda de prensa anunciándo la cesión antes de conocer el dictamen.

"Desde la información del estudio que encargamos, como de otros reparos, y a pesar de la rueda de prensa, no hubiera firmado el decreto. Entiendo que mis servicios no me hubieran planteado firmar un decreto de cesión así", ha explicado la delegada ante preguntas de la edil socialista en la comisión, Mercedes González.

Parte de los requerimientos de González, quien ha comenzado su intervención asegurando que no iba a "juzgar" a Sabanés, han versado sobre este anuncio, realizado el 26 de septiembre de 2016. Sería en octubre, el día 19, cuando el Ayuntamiento aprueba la cesión. El catedrático de Derecho Administrativo y Director del Instituto de Derecho Local de la UAM, Francisco Velasco, aseguró en la anterior sesión de la comisión que el informe se entregó el 17 de octubre.

UNA SOLUCIÓN "SIN PARAR EL SERVICIO"

Inés Sabanés ha asegurado que el equipo de Gobierno buscaba una solución que permitiera "no parar el servicio", una cuestión "esencial". "Podíamos haber rescindido el contrato y que el servicio dejara de funcionar, pero optamos por buscar una solución que permitiera la continuidad de un servicio, que lo garantizara" ha apuntado.

Así, Sabanés ha asegurado que cuando Ahora Madrid llegó a Cibeles, el servicio de bicicletas estaba "al borde del colapso". La decisión de la cesión fue "colegiada". Sobre la fecha en la que se determina, la delegada ha indicado que "no es tan importante". En este sentido, ha precisado que "lo importante" es que cuenta "con todas las garantías de legalidad"