Samur renueva dos tercios de sus ambulancias siendo más funcionales y con una rotulación que facilita su reconocimiento

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (4i), durante la presentación de la nueva flota de SAMUR-Protección Civil, en la Jefatura Superior de Policía Municipal de Madrid, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La nueva flota de SAMUR-Pro - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Samur-Protección Civil ha renovado dos tercios de su flota de ambulancias apostando por la funcionalidad y con una rotulación que facilita su reconocimiento, especialmente cuando estén detenidas en la calzada o delante del tráfico.

En la parte posterior se ha adoptado el 'patrón Chevron', formado por franjas diagonales alternas rojas y amarillas fluorescentes, una geometría que crea una superficie de alto contraste que facilita la detección del vehículo. La incorporación del amarillo recupera y refuerza un color históricamente vinculado a la imagen de Samur-PC, combinado con un rojo que permite mantener una referencia visual reconocible y, al mismo tiempo, mejorar la visibilidad del vehículo durante el día y en condiciones de baja iluminación.

El vinilo microprismático de alta retrorreflexión contribuye a mejorar su visibilidad ya que genera una señal más intensa y reconocible a distancia, favoreciéndola también bajo la lluvia. El diseño completo de la carrocería se ha mapeado y dividido en paños numerados, por lo que cuando una zona sufre un golpe o deterioro puede sustituirse únicamente la pieza afectada, reduciendo el coste y el tiempo de reparación.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, junto a la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, han comprobado de primera mano la incorporación de 99 nuevos vehículos sanitarios: 81 nuevas ambulancias (dos terceras partes de las 120 que integran el servicio sanitario municipal) y 18 vehículos de intervención rápida (VIR) y de mando. "Los mejores tienen que tener los mejores medios", ha resumido Almeida.

De las 81 ambulancias, 52 son de soporte vital básico, 28 de soporte vital avanzado y una psiquiátrica. La suma de los 99 nuevos vehículos, en régimen de arrendamiento, supone un coste anual de alrededor de 4,6 millones de euros.

La nueva configuración refuerza la sujeción de mochilas, bolsas, cajas y equipos durante la marcha. Se han revisado cierres, topes y sistemas de retención, junto con la protección del cableado y de las canalizaciones de gases medicinales.

FUNCIONALIDAD

Las ambulancias de soporte vital avanzado incorporan un sistema de ayuda mecánica para las maniobras de carga y descarga del paciente, una solución que reduce el esfuerzo físico de la dotación y mejora el control durante la movilización.

También se ha aumentado el espacio libre en el acceso lateral de la ambulancia para facilitar la entrada y salida del paciente, además de mejorar la libertad de movimiento de los profesionales en el habitáculo asistencial. La ubicación de los equipos de electromedicina y de sus conexiones se ha coordinado con la distribución del habitáculo.

Además la iluminación permite distintas combinaciones e intensidades para adaptar el ambiente tanto al trabajo clínico como a situaciones que requieren menor iluminación. Igualmente se han ubicado puntos de luz individualizados según las tareas que se realizan en el habitáculo asistencial.

En los vehículos de intervención rápida y mando, por otro lado, se ha reforzado la protección térmica de la zona de material. Así, desde la cabina se pueden supervisar las temperaturas de la nevera y el calienta sueros, así como el estado de carga de los equipos de electromedicina, lo que permite detectar desviaciones antes de su utilización.

En cuanto a la ambulancia A1 psiquiátrica, incorpora una configuración específica para este tipo de transporte. El habitáculo utiliza superficies resistentes y antideslizantes, elementos acolchados y soluciones destinadas a proteger tanto al paciente como a los profesionales. La distribución y los accesos se han diseñado para facilitar la supervisión desde la cabina de conducción.

MANOS LIBRES, CÁMARAS Y QR

La nueva flota integra sistemas de manos libres, cámaras para la supervisión del habitáculo e infraestructura de comunicaciones de datos. Se ha integrado, asimismo, el sistema de navegación con la pantalla multimedia del vehículo, una solución que permite centralizar la información de navegación en el propio sistema del vehículo y facilita su utilización durante los desplazamientos.

Cada vehículo dispondrá de un código QR con el que los trabajadores podrán acceder directamente a la documentación técnica correspondiente a esa unidad, facilitando la consulta y evitando búsquedas en distintos repositorios.

Almeida ha puesto en valor el incremento de la plantilla en un 30%, pasando de 822 plazas al final de 2019 con los 1.064 actuales e impulsando los procesos de incorporación de más personal. Además en 2023 se constituyó en una dirección general propia, con su estructura organizativa específica.

En cuanto a medios, se ha renovado la práctica totalidad de la flota asistencial y se ha ampliado el parque. Asimismo, se ha incorporado tecnología sanitaria de última generación renovando la electromedicina en sus recursos asistenciales, con nuevas herramientas tecnológicas de formación como la ecografía virtual, digitalizando los partes asistenciales.

Igualmente se han desarrollado nuevas capacidades logísticas y de protección civil y la capacidad de respuesta ante grandes emergencias. Todo ello, junto a un presupuesto anual pasando de los 60,4 millones antes de la Alcaldía de Almeida a los 97 millones de 2026 (un 61% más).