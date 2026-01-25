San Fernando asegura que las negociaciones con Madrid para intercambiar suelo "avanzan positivamente"

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, en una entrevista con Europa Press - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha afirmado que las negociaciones con Madrid "avanzan positivamente" para que ambos municipios intercambien terrenos, concretamente que la ciudad del Corredor entregue a la capital suelo industrial junto a Barajas a cambio de suelo urbanizable para unas 3.000 viviendas en el conocido como Ensanche de San Fernando.

Corpa ha defendido en una entrevista con Europa Press esta "permuta" porque el territorio de la capital al que aspira, correspondiente al distrito de Vicálvaro y próximo a la M-45, M-50 y M-206, está anexo a San Fernando pero a "kilómetros" del desarrollo de Los Cerros. "Si lo desarrolla Madrid Ciudad no tendría ninguna vinculación con Madrid", sostiene el regidor.

El Ensanche de San Fernando está pegado al barrio de Parque Roma del municipio del Corredor. Corpa ha explicado que en el municipio tienen muy poco suelo para construir vivienda, pero tienen mucho suelo industrial. Por ello plantea ceder a Madrid una parte de este tipo de suelo cerca de La Muzoña, que está muy cerca del aeropuerto de Barajas.

El regidor ha explicado que llevan tiempo manteniendo reuniones con el Consistorio y con el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, y que, a sus ojos, están "avanzando muy positivamente". En las próximas semanas tendrán una reunión de nuevo con el delegado para tratar este tema.

A pesar del optimismo, Corpa ha subrayado que esta operación sería muy compleja porque habría que llevar a cabo, entre otros, modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana y que un movimiento similar a este se llevó a cabo en el municipio de Rivas-Vaciamadrid tras ocho años de trámite.

"Administrativamente es un procedimiento muy complejo y que va a llevar tiempo, pero hay que iniciarlo en algún momento. A lo mejor yo no lo veo como alcalde, pero sí que tengo la intención como alcalde de iniciar este proyecto, que es un proyecto que permitiría a San Fernando Henares la construcción de más de 3.000 viviendas y que sería un barrio nuevo en nuestra ciudad", ha defendido.