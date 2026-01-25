San Fernando abonará en los próximos días las ayudas del reto de reciclaje para compensar la tasa de basuras

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, en una entrevista con Europa Press - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares abonará en los próximos días las ayudas del reto de reciclaje que puso en marcha para compensar la tasa de basuras.

Así lo ha destacado el alcalde de la localidad, Javier Corpa, en una entrevista con Europa Press en la que se ha referido a la campaña 'El Reto. Reciclaje y Reducción' destinadas a fomentar el cuidado del medio ambiente, en línea con lo reclamado por la Unión Europea.

Se trataba de unas líneas de subvenciones que buscaban tanto concienciar sobre "la importancia de generar menos residuos y reciclar mejor" como aminorar el impacto de la tasa de basuras --fruto de la normativa europea-- que en este municipio del Corredor supone una media de 150 euros.

Corpa ha recordado que en 2025 no estaba permitido bonificarla y que por ello optaron por esta fórmula de las ayudas. "Ya para el año que viene se trata de una bonificación, no vamos a subvencionar. Lo que vamos a hacer es que directamente en el recibo va a venir el descuento de aquellos vecinos y vecinas que hasta el 31 de diciembre hayan participado en el programa de bonificación por reciclar, por utilizar estos puntos limpios", ha destacado el regidor.

En ambos casos, tanto en las ayudas de este año como en la bonificación del que viene, será por valor de 50 euros lo que "supone un tercio aproximadamente de la media del recibo" de esta tasa de basuras.

CRÍTICO CON EL DISEÑO DE LA TASA DE BASURAS

En este punto, Corpa ha sido crítico con el diseño de la misma al entender que debería regularse de otra manera porque "no puede ser que se deje a la libre elección de cada ayuntamiento los criterios para calcular la cuota".

"Hay municipios donde se ha cogido como referencia el consumo de agua, hay municipios donde se ha cogido como referencia el número de habitantes por vivienda, hay municipios que han cogido por referencia los metros cuadrados de cada vivienda", ha planteado el regidor sanfernandino, quien ha destacado que esta reflexión sobre su diseño la ha trasladado en su partido y también en la Federación de Municipios de Madrid (FMM), entre otros foros.

Considera que un rediseño permitiría mayor seguridad y haría "más justa" esta tasa que, a día de hoy, sostiene que genera "desigualdades". Ha puesto como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde los municipios del Corredor tienen una tasa similar y están pagando "más que en el sur".

Se debe, ha explicado, a que la Mancomunidad del Este cuenta con la planta de reciclaje "más moderna" de toda la región, cuyo tratamiento supone un coste mayor que en el caso del sur, donde tienen una planta más antigua. Pero esto, ha proseguido, no significa que "vaya a seguir a futuro siendo así", porque la normativa europea obliga a tener plantas de tratamientos similares a las que tiene el Este.

"Esa ley tiene que poner en marcha mecanismos que sean iguales para todos los municipios para todos los municipios, no dejar al albur de cada municipio a la elección de cada municipio cuáles son los criterios a la hora de calcular la tasa", ha zanjado tras instar de nuevo a un cambio de legislación que acompañe al fomento del reciclaje por parte de las entidades locales.