San Fernando tacha de "lamentable" la falta de ayudas de la Comunidad por las inundaciones de 2025

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto al alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, en el polideportivo municipal, en obras de reparación por las inundaciones de la primavera de 2025 - EUROPA PRESS MADRID

SAN FERNANDO DE HENARES, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha calificado de "lamentable" que la Comunidad de Madrid no haya aportado ayudas económicas para la recuperación de la ciudad tras las inundaciones de la pasada primavera, que entre otras instalaciones afectó al polideportivo municipal Justo Gómez Salto.

El alcalde ha visitado este miércoles el citado polideportivo junto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y en declaraciones a la prensa ha destacado que "la obligación de la Comunidad de Madrid es atender a los municipios".

Corpa ha lamentado que el Ejecutivo regional "algunas ocasiones tarda y en otras ocasiones lo hace mal y en otras ocasiones ni siquiera responde, como en esta". En este punto, ha recordado otras necesidades de la ciudad, como los daños provocados por la construcción de la línea 7B de Metro.

Así las cosas, el alcalde ha echado la vista atrás para recordar que el Pleno del Ayuntamiento aprobó hace meses una resolución para solicitar a la Comunidad de Madrid su aportación a la reconstrucción del polideportivo, con todos los votos a favor excepto los del Partido Popular.

Además, el alcalde ha aprovechado para echar en cara a la Comunidad de Madrid que ni siquiera ha respondido a "los diferentes escritos" que ha remitido el Ayuntamiento.

"La Comunidad de Madrid tiene que atender a todos los municipios por igual y, por desgracia, en San Fernando de Henares llevamos ya unos años, especialmente con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, donde no se están atendiendo las demandas de los ciudadanos", ha reprochado.

POLIDEPORTIVO JUSTO GÓMEZ SALTO

Al respecto de la reparación del polideportivo, Corpa ha destacado el compromiso del Gobierno central con unas instalaciones que quedaron gravemente afectadas por las inundaciones de hace casi un año, y ha cifrado en tres millones de euros la aportación estatal ya aprobada para esta actuación.

Durante la visita a las instalaciones junto a Martín, Corpa ha subrayado que la reparación "avanza a muy buen ritmo" y ha recordad que en los últimos meses se han ido reabriendo distintas dependencias deportivas.

El regidor ha señalado que el coste total de la recuperación rondará los seis millones de euros, de los que el Ayunamiento ya ha aportado 1,2 millones, además de las indeminizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.

"El Gobierno de España se comprometió a aportar cerca del 50% de la inversión y hoy ya no hablamos de palabras, sino de hechos", ha afirmado Corpa, quien ha agradecido el respaldo del Ejecutivo central y del delegado del Gobierno en la tramitación de la ayuda.

Por su parte, Martín ha defendido que "el Gobierno de España cumple con Madrid" y ha enmarcado esta aportación en el conjunto de ayudas movilizadas tras las catástrofes naturales sufridas en la región.

Según ha detallado, entre 2023 y 2025 el Ejecutivo central ha comprometido más de 30 millones de euros para 29 municipios madrileños y para la propia Comunidad de Madrid, tras la dana de 2023 y las inundaciones de marzo de 2025.

Martín ha señalado que San Fernando de Henares ha sido el municipio más afectado por las inundaciones del pasado marzo y el principal receptor de estas ayudas, y ha asegurado que el Gobierno seguirá actuando "con diligencia y agilidad" para apoyar a las administraciones locales y a los ciudadanos.

Asimismo, ha hecho un nuevo llamamiento a la "lealtad institucional" y ha garantizado que, pese a las discrepancias con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo central mantendrá su compromiso con la reconstrucción y con los madrileños.