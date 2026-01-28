San Sebastián de los Reyes sumará un nuevo centro de salud, su sexto IES y cerca de 1.000 viviendas para jóvenes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), preside la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de los vecinos de San Sebastián de los Reyes un nuevo centro de salud y un instituto público --el sexto de la localidad--, además de cerca de 1.000 viviendas destinadas a madrileños menores de 35 años.

Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrada con carácter extraordinario en el Ayuntamiento del municipio.

En conjunto, el Ejecutivo autonómico está invirtiendo más de 210 millones de euros a esta ciudad para la mejora de diferentes infraestructuras y el refuerzo de los servicios públicos. Entre estas actuaciones destaca la licitación de una nueva residencia y un centro de día para personas mayores dentro del Plan 40-40.

Díaz Ayuso ha informado que la Comunidad de Madrid concluirá en el primer semestre de 2027 las obras del nuevo Centro de Salud Dehesa Vieja, que cuenta con una inversión de más de 6 millones de euros, y se destinarán casi 800.000 euros en la mejora de las instalaciones del Centro de Salud Reyes Católicos.

En el ámbito social, el Gobierno regional ha incrementado un 22% el presupuesto en San Sebastián de los Reyes durante la presente Legislatura. Y en 2026, los ciudadanos de esta localidad contarán con una inversión de 30 millones en servicios sociales.

De ellos, 16,7 están dirigidos a la atención a personas mayores, destacando el incremento de más de un 50% en la ayuda a domicilio y la teleasistencia, para ampliar las horas de atención y la cobertura asistencial para personas en situación de dependencia.

En materia educativa, la Comunidad de Madrid está llevando a cabo la mejora de las infraestructuras del municipio con una inversión de 22 millones de euros y construirá el sexto instituto público de la localidad, en el que se impartirán Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Contará con un presupuesto de 13 millones de euros y se ubicará en la zona de Los Tempranales, donde en 2023 abrió sus puertas un colegio público.

Además, se está ejecutando la ampliación del Centro Público de Educación Especial San Vicente Ferrer y se están ejecutando obras de rehabilitación en el Colegio Público León Felipe, el IES Gonzalo Torrente Ballester y la Escuela Infantil El Faro, con una dotación de un millón de euros. A ello se suma la puesta en marcha de un campus politécnico orientado a reforzar la competitividad en los ámbitos científico y tecnológico.

Es por ello que en su intervención la alcaldesa, Lucía S. Fernández, ha subrayado la labor que realiza el Ejecutivo regional que contribuye a que su municipio sea "próspero".

"Para mí es una gran suerte teneros como aliados en el Gobierno de la Comunidad de Madrid porque nunca nos falláis a ninguno de los madrileños", ha expresado, a la vez que ha indicado que "ojalá pudiera decir lo mismo" con el Gobierno de la nación.

1.000 VIVIENDAS PARA JÓVENES, EMPLEO Y DIGITALIZACIÓN

San Sebastián de los Reyes es uno de los municipios que cuenta con un mayor número de viviendas del Plan Vive. Actualmente ya se han entregado en esta localidad 568 y se trabaja en la licitación de otras 1.068. De las 14.000 viviendas que se ofertarán durante la presente legislatura, 1.636 de ellas estarán ubicadas en este municipio.

Además, desde 2019, la Comunidad de Madrid ha destinado más de 17,3 millones de euros a iniciativas de fomento del empleo en la localidad. En este marco, se ampliará la Oficina de Empleo del municipio, cuyas obras comenzarán en marzo y contarán con una inversión de 800.000 euros.

Asimismo, 90 empresas se han beneficiado de las ayudas para la digitalización de pymes industriales, que han supuesto 600.000 euros. En el marco de la Aceleradora de Inversiones, se está acelerando un proyecto privado de Rovi de casi 60 millones para mejorar la capacidad de producción de la planta en el municipio, que supondrá 52 nuevos puestos de trabajo.

El año pasado se invirtieron 2,8 millones euros para dotar de conexión a Internet de banda ancha a todas las aulas de 27 centros educativos. De otra parte, se han digitalizado los procesos de la administración de justicia para reducir los tiempos de gestión.

NUEVO ENLACE CON LA A-1 Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES

Está previsto que este año se inicien los trámites para la construcción del enlace de las carreteras M-100, M-106 y M-111 con la variante de la A-1, a la altura de su conexión con la M-12 y la autopista R-2, con una dotación de 27 millones de euros.

Asimismo, la Comunidad de Madrid destinará cerca de 7 millones de euros a distintas actuaciones medioambientales. Entre ellas destacan las impulsadas por Canal de Isabel II para reforzar la gestión del agua, que incluyen intervenciones en el saneamiento y la red de distribución de la urbanización Ciudalcampo, la automatización y digitalización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Arroyo de la Vega y la instalación de una nueva planta fotovoltaica de autoconsumo en la EDAR Arroyo Quiñones, entre otras iniciativas.

Además, el corredor Arco Verde, a su paso por la localidad, recibirá una financiación de un millón de euros entre 2026 y 2028 para su consolidación, junto con labores de mantenimiento del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Durante este año también se llevarán a cabo trabajos preventivos contra incendios forestales y actuaciones de pastoreo preventivo, con una inversión de 367.417 euros. Por último, 1,7 millones de euros serán para la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (ESICAM179), dirigidos a gastos de personal de las Policías Locales y a la renovación de su equipamiento.

En materia de Justicia, San Sebastián de los Reyes forma parte del partido judicial de Alcobendas, que dispone de dos sedes judiciales, además de una Oficina de Justicia dotada con siete funcionarios.

Este servicio presta funciones de registro civil, auxilio judicial y videoconferencias. Entre 2019 y 2025, la Comunidad de Madrid ha destinado cerca de dos millones de euros a la modernización de las infraestructuras judiciales.

NUEVAS DOTACIONES CON CARGO AL PIR

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha destinado a San Sebastián de los Reyes 6,3 millones de euros del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26, que han permitido la construcción del pabellón y la pista polideportiva del Colegio de Educación Infantil y Primaria Buero Vallejo, así como la rehabilitación integral del edificio de vestuarios del estadio de atletismo, sus espacios exteriores y las torres de iluminación, además de la restauración de su velódromo.

Igualmente, se ha llevado a cabo la reforma del antiguo colegio destinado al centro de ocio para personas mayores y la puesta a punto de la pista municipal de tenis de la urbanización Rosa Luxemburgo.

Entre las próximas actuaciones, se prevé una inversión superior a los 5 millones de euros destinada a la modernización del barrio de Silvio Abad, la edificación de una nueva infraestructura de servicios y la renovación de los sistemas de climatización de la biblioteca Marcos Ana, el Centro Almudena Grandes y el Centro de Mayores Gloria Fuertes.

Por último, el presupuesto del área de Cultura, Turismo y Deporte entre 2019 y 2025 supera los 2,25 millones de euros. En esta cantidad, 1,3 millones se han invertido en programas y eventos deportivos. Asimismo, durante este periodo, el Gobierno regional ha asignado cerca de 300.000 euros a la conservación del patrimonio cultural y a las bibliotecas municipales, además de destinar otros 640.000 euros a la promoción de la actividad cultural mediante circuitos escénicos y expositivos, así como festivales.