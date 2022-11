Sanitarios 'entregan' sus batas de trabajo a Lasquetty para que "pase consulta" para denunciar la sobrecarga laboral

"Lasquetty está haciendo lo que no pudo hacer cuando era consejero de Sanidad cerrando el grifo de la financiación", dice el comité de huelga

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y pediatras de Atención Primaria se han concentrado este lunes frente a la Consejería de Hacienda en el arranque de la segunda semana de huelga a la que están llamados 5.000 profesionales e la región y han entregado de forma simbólica sus bastas de trabajo al titular de la cartera, Javier Fernández-Lasquetty, para que pase él consulta

Unas 300 personas se han congregado desde las 11 horas en la Plaza de Chamberí frente a la Consejería de Hacienda para reclamar una adecuada financiación para este primer nivel asistencial, que permita la contratación de más personal de Medicina de Familia y Pediatría y acabe con la sobrecarga de trabajo que sufren ambas especialidades.

'Lasquetty, escucha, abre ya la hucha', han coreado los congregados, vestidos de negro bajo sus batas blancas en señal de duelo por la muerte de la Atención Primaria, en honor de la cual se ha guardado además un minuto de silencio. Una situación crítica por la que atraviesa este primer nivel asistencial que ha llevado a los congregados a hacer una 'entrega simbólica' de sus batas blancas

La Atención Primaria, ha recordado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, el sindicato convocante de la huelga, que atiende el 85-90% de los problemas de salud de los madrileños y que reduce en un 30% los ingresos hospitalarios con el seguimiento continuado del mismo profesional médico. "En el momento que estos profesionales cuelguen la bata", tendremos un programa grava", ha recalcado.

'Sin financiación, no hay negociación', 'Sin Primaria, no hay Sanidad', Atención Primaria, no atención precaria' o 'Seguiremos en huelga, no vamos a parar, hasta que Lasquetty se siente a negociar', ha sido los cánticos más coreados en una concentración. Asimismo, se ha reclamado "compromisos" y no "promesas" ante el "incumplimiento" por parte de la Comunidad de los acuerdos firmados en 2020 que pusieron fin a la huelga de médicos.

'No más promesas, más presupuesto', ha coreado los congregados, que portaban pancartas en las que se podía leer 'La AP fibrila', 'No son clientes, son pacientes' o '25% para AP'.

En este sentido, el comité de huelga ha indicado que no se está poniendo sobre la mesa el dinero necesario para la Atención Primaria, que debería concentrar según distintos organismos internacionales, el 25% del gasto sanitario total, pero que, según la responsable de Amyts, está muy por debajo, en un 11% frente al 14% a nivel nacional. En este marco, ha reprochado al Ejecutivo madrileño "la muy burda trampa" de incluir el gasto farmacéutico para decir que se alcanza ese porcentaje en la región.

LASQUETTY CIERRA EL GRIFO DE LA FINANCIACIÓN

Al hilo, ha acusado al consejero de Economía de intentar acabar con la Atención Primaria. "Estamos seguros de que Lasquetty está haciendo lo que no pudo hacer cuando era consejero de Sanidad en 2012 --fecha en la que dimitió a raiz de las 'Mareas Blancas' contra la privatización sanitaria--, cerrando el grifo de la financiación para que el sistema caiga por falta de una adecuada gestión y un adecuado cuidado", ha subrayado.

La cita se repetirá este martes, con una nueva concentración en el mismo punto y después de que el Gobierno regional no se haya puesto en contacto con el comité de huelga para retomar la negociación, en la que sería la cuarta cita entre ambas partes. En este sentido, el sindicato convocante de la huelga ha lanzado una invitación al Gobierno regional para que designe a quien considere oportuno para una nueva cita y ha cargado contra el titular de la Consejería de Sanidad.

En este sentido, ha recordado que Enrique Ruiz Escudero no ha estado presente en las tres reuniones previas, ausente mientras acudía a una entrega de premios, lo que, en opinión de la secretaria general de Amyts, da una idea de "cuáles son las prioridades" del Ejecutivo regional. En esta línea, ha reiterado que, ante una Consejería de Sanidad "intervenida", el Gobierno autonómico debe designar a un interlocutor válido.

El comité de huelga ha reafirmado su intención de continuar con los paros, que según ha recalcado están teniendo un seguimiento "muy alto". "Ha costado mucho levantarse y ahora no van a sentarse sin que haya un cambio real", ha recalcado Ángela Hernández, quien ha advertido que, aunque son conscientes de que los problemas de tres décadas no van a solucionarse a la primera, si nada "cambia" quien "pierde son los pacientes".

SOBRECARGA INASUMIBLE

En la concentración, Sheila Justo, vicepresidenta de Amyts, ha recordado que la Comunidad está perdiendo médicos por las condiciones laborales de precariedad que se les ofrece y, los que se quedan, se enfrentan a una situación de dobrecarga, "asumiendo dos y tres consultas con 50-60 pacientes al día". "Los médicos no pueden más. Por favor, firme un presupuesto específico para médicos porque el sistema ya tensionado se ha tensionado más y hay una sobrecarga inasumuble", ha pedido al Gobierno regional.

Una situación que ha relatado en primera persona Noelia Delgado, médica de Familia en Alcorcón. "No se da una atención de calidad. Nosotros nos sentimos quedamos porque vamos agobiados al trabajo, estás estresado, mirando el reloj todo el rato, la gente se desespera porque tardas y es imposible. Además, se repercute en hacer un mal diagnóstico", ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión.

En este sentido, ha enfatizado que es necesario reducir las agendas de los profesionales porque no da tiempo a prestar una atención de calidad. "En invierno, entre que se quita la ropa y se tumba en la camilla el paciente, ha pasado el tiempo que se supone que tienes que dedicar para escucharle, diagnosticarle y para tratarle. Así no puede ser", ha indicado.

El comienzo de la segunda semana de huelga de los médicos de AP llega tras un alejamiento de posturas entre ambas partes en la última reunión celebrada después de que el día previo se produjeran "avances importantes" que parecían apuntar a un acuerdo inminente. No obstante, los trabajadores afectados rechazaron por insuficiente la propuesta que la Consejería había puesto encima de la mesa y reafirmaron su intención de continuar con la huelga.

Lejos de relajarse la tensión, en los últimos días se han producido cruce de reproches por ambas partes y, aunque las negociaciones no se han dado por rotas, no hay fecha en el horizonte para un nuevo encuentro, que sería el cuarto para tratar de cerrar un acuerdo que permita la desconvocatoria de la huelga.

MEDIDAS SOBRE LA MESA

El principal escollo en la negociación, en cualquier caso, se centra en el exceso de pacientes en las agendas de los profesionales, con una última propuesta de la Consejería que pasa por 24 pacientes en el caso de los pediatras (20+4 de casos no demorables) para 15 minutos por cada niño y 34 en el de los médicos (30+4 citas para casos no demorables) con atención de 10 minutos.

"Los médicos no entienden cómo se va a resolver el elevado número de pacientes que estarían por encima de los 34. La Comunidad de Madrid establece módulos voluntarios de hasta horas (seis pacientes por hora) para ello, pero no específica qué pasaría si no hubiera voluntarios ni espacio físico para realizar ese sobreesfuerzo. Mucho agotamiento de profesionales como para hacer más y más", según el comité de huelga.

El otro escollo pendiente se remonta al acuerdo de huelga firmado en septiembre de 2020 con unos compromisos "que se han incumplido", con mejoras retributivas, contratación de médicos para disminuir la carga asistencial o reducir las tareas burocráticas.