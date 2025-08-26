Sanz confía en que Almeida siga siendo alcalde "muchos años" y destaca que la capital está en "un buen momento"

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha señalado que "confía" en que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sigua siendo primer edil "muchos años" y ha destacado que la capital está en "un buen momento".

Lo ha manifestado este martes a los medios de comunicación desde el Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Vallecas tras ser preguntada por las declaraciones del regidor en una entrevista concedida al diario 'El Mundo', donde dice que no puede "garantizar" presentarse a revalidar el cargo en 2027.

"Eso es una reflexión que él, lógicamente, viene haciendo hace algún tiempo y ya lo había dicho en alguna anterior ocasión. En todo caso, yo desde luego creo que tenemos un extraordinario alcalde y confío en que lo tengamos durante muchos años", ha subrayado.

Sanz ha remarcado que la capital está viviendo "un buen momento" por "el impulso que se está dando" a algunos proyectos desde el equipo que Almeida lidera y ha insistido en que los madrileños "tienen la suerte de contar" con él. "Yo espero que siga por muchos años", ha concluido.