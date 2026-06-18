Ayuntamiento defiende que no se retiran enseres de sin hogar a no ser que supongan riesgo de incendio o de insalubridad

Archivo - La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno- AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, ha defendido este jueves que en las actuaciones con personas sin hogar se retiran de la vía pública enseres como cartones que pueden generar problemas de "insalubridad" y "peligros" como "riesgo de incendio" tanto para estas personas como para quienes se encuentren en el entorno.

"Lo que se retira de la vía pública son enseres, cartones, que además tienen un problema de insalubridad en muchas ocasiones y que pueden generar peligros para ellos y para todas las personas que puedan estar en el entorno, porque se pueden provocar incendios, como ha ocurrido en alguna ocasión", ha señalado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La vicealcaldesa ha insistido en que "no hay ninguna novedad" en el protocolo municipal de atención a personas sin hogar, que, según ha indicado, se desarrolla desde 2019 tras su última modificación, aunque ya existía durante el anterior Gobierno municipal de Manuela Carmena.

Sus declaraciones llegan después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, defendiera este miércoles que las actuaciones del Ayuntamiento con personas sin hogar "no son limpieza", sino intervención social para ofrecer una salida, alojamiento y una vida digna a quienes "lo han perdido todo". También rechazó que el Consistorio se quede con pertenencias personales de las personas sin hogar sin ponerlas a su disposición.

POLICÍA MUNICIPAL, SAMUR SOCIAL Y SELUR

Sanz ha explicado que en estos protocolos participan Policía Municipal, servicios de limpieza del Selur, Samur Social, Equipos de Calle y Juntas Municipales, "en función de las diferentes competencias". "Siempre se activa a todos y cada uno de esos servicios", ha recalcado.

La portavoz ha defendido que el objetivo de estas actuaciones es ofrecer una alternativa a las personas afectadas y vincularlas a los recursos públicos. "Todos estaremos de acuerdo en que hay que dársela y que no es la mejor de las situaciones que estén como están, en las calles o muchas veces entre escombros o en situaciones que no son dignas para una ciudad como Madrid", ha afirmado.

Además, ha remarcado que el Ayuntamiento debe "garantizar también los niveles de salubridad en la ciudad" y ha asegurado que seguirá actuando en esa línea.