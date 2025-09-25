Sanz justifica en ordenanza y en "una petición de un vecino" el borrado de la bandera palestina en la Plaza 2 de Mayo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha justificado en la ordenanza en vigor y en "una petición de un vecino" el borrado de la bandera palestina en las inmediaciones del colegio Pi i Margall, en la céntrica Plaza del Dos de Mayo.

Ha sido la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, la que ha criticado al equipo de José Luis Martínez-Almeida por "borrar" una bandera de Palestina que pintaron con tiza los niños del Pi i Margall. La pintada, ha explicado. Tuvo lugar este martes en una "manifestación pacífica" con motivo de la iniciativa 'Martes con Palestina', organizada por la Asociación de Familias de Alumnos.

"Lo que ha hecho el Ayuntamiento es dar cumplimiento a la ordenanza municipal, como se hace en todas las ocasiones", además de "a la petición de un vecino, que es el que lo denuncia", ha contestado la también portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. También ha aprovechado para contestar a Maroto que "sería bueno que de vez en cuando hablaran de Madrid".

Inma Sanz ha dejado claro que la bandera no se pintó en el centro educativo sino en el espacio público y, por lo tanto, "hay una denuncia por parte de vecinos y no se puede pintar el espacio público". "Simplemente se ha aplicado la normativa habitual y el Selur ha acudido ante la denuncia de una serie de vecinos, como ocurre en tantas, como por ejemplo en las fachadas de las sedes del PSOE", ha zanjado.