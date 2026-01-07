Sanz recalca que las 'megaobras' en Madrid "avanzan más rápido" de lo previsto y confía en que puedan recortar plazos

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha remarcado este miércoles que las 'megaobras' que se están llevando a cabo en la capital como el soterramiento de la A-5 o la cubrición de Ventas a la altura de la M-30 "avanzar incluso un poquito más rápido de lo que estaba previsto", por lo que ha dicho confiar en un recorte de plazos, aunque ha recalcado que "hay que ser prudentes" y se mantienen las fechas previstas de finalización.

"No solo van en tiempo y forma sino que en algunas fases de estas obras hemos conseguido avanzar incluso un poquito más rápido de lo que estaba previsto. En todo caso queremos seguir siendo lógicamente prudentes y mantenemos esos plazos de finalización, aunque esperamos que si las cosas van bien pues incluso se puedan recortar en algo esos plazos", ha apuntado en declaraciones a Onda Madrid recogidas por Europa Press.

El Ayuntamiento de Madrid continuará este año con varias obras simultáneas en marcha como las mencionadas o el soterramiento de la Castellana, además de otros trabajos menores, que afectan a la movilidad en la capital y que, en palabras de Sanz, son parte de las acciones "transformadoras" que "van a mejorar sustancialmente la calidad del espacio público" este 2026.

Entre ellas, Sanz ha citado el soterramiento de la A-5, unas obras, que ha dicho, "son una cuestión de justicia para los vecinos que durante tantos y tantos años han tenido una autovía que le pasaba un metro del salón de sus casas", y que estará culminado previsiblemente a finales de este año "y ya se podrá utilizar la vía por abajo".

En cuanto a la cubrición de Ventas a la altura de la M-30, ha subrayado que las afecciones al tráfico "son infinitamente menores" porque "todo lo que tiene que ver con reducción de carriles y demás ya se pudo levantar y los trabajos se están haciendo por la noche". Finalmente, ha citado el proyecto de Castellana, dentro de la transformación de Madrid Nuevo Norte.

Igualmente, ha recalcado como uno de los factores que ayuda a la mejora de la movilidad en la capital a la reapertura de la Línea 6 de Metro, que permite la retirada del servicio sustitutivo de autobús en superficie "que hacía que algunas de las vías estuvieran con mayores problemas de saturación".

"Esta es una ciudad que mantiene sus raíces o sus tradiciones pero que siempre están permanente transformación y buscando la mejora", ha subrayado la vicealcaldesa.