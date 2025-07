Sanz reivindica el legado de Miguel Ángel Blanco frente a "herederos" de ETA "legitimados por políticos sin escrúpulos"

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha reivindicado este miércoles el legado de Miguel Ángel Blanco como símbolo de la unidad democrática española frente al terrorismo y a los "herederos" de ETA "legitimados por políticos sin escrúpulos".

"No olvidaremos nunca quién fue Miguel Ángel Blanco, quiénes lo asesinaron ni por qué lo hicieron", ha manifestado durante el homenaje en el 28º aniversario del asesinato del concejal vasco por la banda terrorista ETA.

Sanz ha destacado la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo, especialmente entre los más jóvenes. "Es fundamental contar todo esto a los jóvenes para honrar la memoria de las víctimas y la verdad", ha asegurado, subrayando que es necesario explicar "por qué lo mataron", al igual que a "policías, guardias civiles, jueces, periodistas y políticos".

"Lo mataron por ser libre, por defender sus ideas, porque se atrevió a militar en el Partido Popular y por tanto a defender la unidad de España, la convivencia y el Estado de Derecho", ha manifestado.

En su intervención, la vicealcaldesa ha criticado a los "herederos de ETA" por negarse a "condenar el terrorismo, participar en homenajes a etarras y por meter asesinos en sus listas electorales".

Además, ha rechazado a todos aquellos que los "legitiman políticamente" por haber heredado el proyecto de "destruir la comunidad nacional y la democracia" y ha advertido sobre el peligro de permitir que "quienes no tienen más propósito que destruirlo" condicionen el futuro de España.

"Para evitarlo habrá que dar muchos pasos, pero el primero es mantener vivo el recuerdo y el ejemplo de todas las víctimas del terrorismo, empezando por Miguel Ángel", ha expresado.

En este sentido, Sanz ha apuntado que el asesinato de Miguel Ángel Blanco representa la lucha contra un "proyecto totalitario" que pretendía crear "un Estado étnico, xenófobo y supremacista". "Los terroristas no necesitan motivos personales para cometer sus crímenes, porque de la persona lo que quieren liquidar es sobre todo lo que representa", ha explicado.

"Desde el corazón de la capital de la nación española, nunca, jamás permitiremos que se olvide a las víctimas del terrorismo. Ni tampoco permitiremos que se adultere su memoria y la verdad de lo que ocurrió", ha concluido la vicealcaldesa de Madrid.